Digitaliseringsforening flytter

Og hvad er Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening så for en størrelse. Det er hverken en forening for it-nørder eller computerspillere. Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening - DSD - er et samarbejde mellem 11 kommuner om digitalisering og effektiv brug af it-systemer

- Jeg har glædet mig til, at vi her i Hvidovre Kommune skulle overtage formandskabet for DSD. Vi har haft stor nytte af samarbejdet indtil nu og har været meget aktive i mange af foreningens udviklingssamarbejder, så det bliver rigtig spændende at stå i spidsen for foreningen foreløbig de næste to år, siger den nyvalgte formand.