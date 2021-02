I Rødovre Kommune er man langt fremme med digitale tilbud til jobsøgende. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Digitale tilbud til jobsøgende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Digitale tilbud til jobsøgende

Vestegnen - 17. februar 2021 kl. 06:39 Kontakt redaktionen

I størstedelen af jobcentrene har ledige fået mulighed for at bytte jobsøgningskurser i et kedeligt mødelokale ud med rolige omgivelser derhjemme, hvor de får råd og vejledning om vejen til det næste arbejde på skærmen.

I Rødovre Kommune har man siden 2018 tilbudt ledige en job-app, hvor de kan se de bestillinger, jobcentret får fra virksomheder på ledige med bestemte kvalifikationer, men hvor der ikke er lavet et decideret jobopslag. Herefter kan de ledige selv melde, at de gerne vil sættes i kontakt med virksomheden.

Tidligere skulle en medarbejder manuelt sidde og søge lediges cv'er igennem og så kontakte de relevante og spørge, om man måtte give deres oplysninger til virksomheden.

- Nu har vi fået en omvendt formidling, hvor det er de ledige selv, der byder sig til, og vi frigør ressourcer til andre opgaver, siger Anna Sveistrup Rasmussen, teamchef i Rødovre Jobcenter til Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev Momentum.

Momentum har foretaget en analyse, der viser, at 64 procent af jobcentrene tilbyder forskellige digitale værktøjer, der er tilgængelige døgnet rundt og giver flere og andre muligheder for de ledige end de traditionelle tilbud. Undersøgelsen viser også, at 18 procent af jobcentrene forventer at indføre digitale værktøjer i løbet af det kommende år.

Med coronanedlukningen i foråret 2020 blev der sat ekstra skub i udviklingen, så Rødovre Jobcenter allerede i juli måned kunne lukke ledige ind i et nyt digitalt jobcenter, hvor de kan få vejledning om det gode cv, den gode ansøgning, hvordan man sætter personlige og faglige kompetencer i spil, få gode råd til, når man skal ringe til en arbejdsgiver uopfordret, hvordan man bruger sit netværk og LinkedIn, og hvordan man går til samtale.

- Normalt ville det være holdt i en fysisk workshop, hvor de møder op og får en gennemgang, men nu har vi lagt alle de klassiske jobcenter-karrierevejledningsfunktioner på en digital platform, hvor de ledige selv kan gå ind og se de videoer og fagoplæg, der giver mening for dem, siger Anna Sveistrup Rasmussen fra Rødovre Jobcenter.

Reglerne skal følge med Kommunernes Landsforening kom for nylig med et forslag om at indføre et virtuelt jobunivers på alle de danske jobcentre. Tanken er, at jobparate ledige, som efter en indledende personlig samtale med en jobcentermedarbejder vurderes til at kunne betjene sig selv i det virtuelle jobunivers i den første del af ledighedsperioden, i overvejende grad skal gøre det.

Derfor glæder det Thomas Kastrup-Larsen, formand for arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalget i Kommunernes Landsforening, at den nye undersøgelse viser, at man allerede er godt i gang med digitale løsninger i jobcentrene.

- Det vidner om, at der allerede er en digital modenhed i jobcentrenes møde med ledige, og vi skal tage de positive erfaringer til os og udnytte det store potentiale, der ligger i, at man med en digital løsning kan give mere fleksibilitet og et tilpasset tilbud til dem, der kan selv, så vi kan bruge flere kræfter på dem, der har brug for en hånd i ryggen, siger Thomas Kastrup-Larsen til Momentum.

Flemming Larsen, der er professor på Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, kan godt se idéen med, at de stærkeste ledige betjener sig selv i et digitalt univers, men det kræver nye regler.

- Jeg synes, det er fornuftigt med en tankegang, hvor nogle grupper af nyledige, klarer den første kontakt med jobcentret digitalt, ligesom de fleste af os har kontakt med Skat i dag. Men hvis man vil have et digitalt system, hvor der er større tillid til, at nogle af de ledige klarer sig selv, så er man også nødt til at lave lovgivningen og de underlæggende retningslinjer mere tillidsbaserede. Man kan ikke fastholde de samme regler, siger Flemming Larsen.

Thomas Kastrup-Larsen er enig i, at det er nødvendigt at ændre reglerne for at få succes med et virtuelt jobunivers. Derfor er det en central del af Kommunernes Landsforenings forslag, at man ændrer de nuværende regler om, at dagpengeledige skal møde op til seks fysiske samtaler i jobcentret i løbet af det første halve år.

- For os i kommunerne er det vigtigt, at vi snart tager et grundlæggende opgør med det omfattende regeltyranni på beskæftigelsesområdet. Hvis vi skal drage fordel af en digital løsning, er det vigtigt, at vi får fjernet de rigide regler om et bestemt antal samtaler, så vi viser en reel tillid til både de ledige og de ansatte i jobcentrene, og gør det enklere for ledige og virksomheder at finde hinanden, siger Thomas Kastrup-Larsen til Momentum.

Digitale tilbud målrettes jobparate Momentums analyse viser, at jobcentrene især tilbyder de digitale værktøjer til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Således er det hele 94 procent af jobcentrene med digitale tilbud, der tilbyder dagpengemodtagere digital vejledning til cv og ansøgning, mens 77 procent giver tilbuddet til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Til sammenligning får kun 38 procent af de uddannelsesparate under 30 år, 29 procent af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og 26 procent af de aktivitetsparate under 30 år samme tilbud.

Det har også været mønstret I Rødovre Kommune, hvor dagpengemodtagerne og de jobparate kontanthjælpsmodtagere i første omgang fik adgang til systemet.

- Vi oplever generelt, at andre målgrupper har sværere ved at navigere i den elektroniske verden. Særligt blandt unge, der ikke er i uddannelse, ser vi, at de ikke har en computer. Alt foregår på deres smartphone, og det giver nogle begrænsninger. De kan kobles på appen nu og kan se videoerne på telefonen, men de kan ikke arbejde i de dokumenter, der også ligger, siger Anna Sveistrup Rasmussen, teamchef i Rødovre Jobcenter.

Samtidig er det digitale jobcenter i øjeblikket heller ikke relevant for de aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb af den simple årsag, at meget af indholdet ikke giver mening for dem, fordi de ikke skal tænke cv og ansøgninger og kontakt til arbejdsgivere.

- Mange har måske ikke været på arbejdsmarkedet i 10 år og kan slet ikke pege på nogen faglige kompetencer. Man kan godt tænke i digitale løsninger for den målgruppe, men så skal e-learningsmaterialet handle om ting som hverdagsmestring og angsthåndtering. Det er sådan nogle emner, vi taler med den gruppe borgere om. Ikke hvordan man kontakter en arbejdsgiver, siger Anna Sveistrup Rasmussen til Momentum.