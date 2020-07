Ventetiden på et besøg af en rottebekæmper er i øjeblikket fire uger i Hvidovre, hvis der er tale om rotter udendørs.

Det vrimler med rotter: Ventetid på rottebekæmpelse

Der er rigtig mange rotter i øjeblikket, og kommunerne "kæmper" med de mange henvendelser fra borgerne. Således også i Hvidovre, som melder, at der fortsat er travlhed hos kommunens rottebekæmpere.

Borgerne skal dog endelig blive ved med at anmelde rotter, lyder meldingen fra Hvidovre Kommunes vej- og parkafdeling. Man forventer, at bølgen af ekstraordinært mange rotteanmeldelser vil flade ud i løbet af de næste par måneder.

- Bliv ved med at anmelde det, når I ser en rotte på jeres grund. Det giver os en vigtig viden om den samlede rottebestand lige nu. Vi skal nok komme, men vi har brug for jeres tålmodighed, lyder meldingen fra driftsleder i vej- og parkafdelingen, Connie Nielsen.

Det aktuelle boom i antallet af rotteanmeldelser har betydet, at vej- og parkafdelingen har ansat en ny rottebekæmper, der havde første arbejdsdag i sidste uge. Kommunen har desuden for en periode hyret ekstraordinær administrativ hjælp til at prioritere sagerne, så de kritiske sager bliver taget først.