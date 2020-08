Det virkede mistænkeligt: Bilister gav politiet et ring

Føreren af bilen blev vurderet muligt påvirket og blev sigtet for at have kørt bil med metadon i blodet. Den 51-årige fører af bilen nægtede forholdet, men oplyste at han dagen før havde røget hash. Manden oplyste, at skaderne var sket, da han havde kørt ind i noget ubekendt under køreturen.