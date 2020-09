Det swinger bare

"Hede Hule Hot" er et orkester, der fokuserer udelukkende på dansk jazz og jazzinspirerede revysange fra tiden før og under besættelsen. Repertoiret er primært swingnumre, revysange og filmmelodier skrevet og spillet af blandt andre Kai Norman Andersen, Gerda og Ulrik Neumann, Børge Müller, Leo Mathiesen, Svend Asmussen og Harlem Kiddies. Der spilles også en række af periodens populære amerikanske swingnumre, hvor de kompetente musikere i orkesteret kan få lov at folde sig ud. Også mindre kendte navne som den amerikanske sangerinden Valeida Snow, der turnerede i Danmark under krigen (og blev arresteret af Gestapo) har bidraget til sætlisten.