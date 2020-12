Det største julesalg til dato: Rengøringsmidler hitter

Men under hjemsendelse og delvis nedlukning, er der også blevet mere tid til familiehygge. Det kan blandt andet ses på salget af julepynt, hvor salget er steget betydeligt, ligesom at salget indenfor julebagning er steget til over det tredobbelte niveau, sammenlignet med sidste år.

- I år er det tydeligt, at flere danskere skal stå for julehyggen og den traditionsrige middag selv. Allerede nu har vi solgt det samme antal ænder, som vi gjorde hele sidste år. Vi forventer at sælge over dobbelt så mange ænder i år, hvilket viser at der skal laves flere julemiddage og at flere danskere har tillid til at købe anden online til et af årets vigtigste middage, siger Mikkel Pilemand.