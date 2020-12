Det skete der ved fangeflugten: Stationsalarm på politigården

Tirsdag den 20. oktober startede som en helt almindelig dag for Vestegnens Politi.

Vagtchefen var som altid mødt ind tidligt om morgenen, og var i gang med dagens arbejde, der blandt andet indebærer ansvaret for beredskab og politipatruljer rundt på Vestegnen. Denne dag var startet uden de helt store hændelser.

Vestegnens Politi blev kontaktet af Herstedvester Fængsel med besked om, at livstidsfangen og drabsmanden Peter Madsen havde holdt en psykolog som gidsel og havde truet fængselsbetjente til at blive lukket ud, hvorefter han var flygtet fra fængslet.

Vagtchefen slog med det samme stationsalarm. Det betyder, at alt disponibelt mandskab sættes ind.

- En stationsalarm er noget, som forekommer meget sjældent. Ved en stationsalarm bliver alt disponibelt mandskab sendt på gaden - det gælder beredskabet, det gælder efterforskere som er ude at køre, det gælder lokalpolitiet. Dermed kan vi hurtigt samle en større styrke, fortæller politiinspektør Mogens Lauridsen.

- Peter Madsen var ikke en person, vi ønskede at have på fri fod, tilføjer han.

Der blev slået stationsalarm, da Vestegnens Politi fik meldingen om, at Peter Madsen var flygtet fra Herstedvester Fængsel.

Umiddelbart efter at have slået stationsalarm, kontaktede vagtchefen den såkaldt operative bagvagt hos Vestegnens Politi om situationen, og kommandostationen på politigården i Albertslund blev åbnet.

Kommandostationen er et særligt rum, som kan bruges, når der skal være fokus på en enkelt, særlig hændelse. Det betyder, at disse særlige hændelser løftes ud af det almindelige arbejde i vagtcentralen, og folkene i kommandostationen kan fuldt og helt koncentrere sig om denne ene ting, mens vagtcentralen fortsat kan tage sig af alt fra trafikuheld og brande til butikstyve og indbrud, og hvad der ellers sker rundt om på Vestegnen.

- Under denne hændelse var der 20-25 personer på arbejde i kommandostationen. Der var naturligvis politibetjente, efterforskere og ledere fra Vestegnens Politi, og så var der blandt andet også folk fra Rigspolitiet, da vi fik hjælp fra aktionsstyrken. På det tidspunkt ved vi reelt ikke, om personen er bevæbnet, og om der er medskyldige, så det er et større apparat, vi sætter i gang. Det kan lyde af mange, men i en sag som denne er det nødvendigt med meget dokumentation, fortæller Mogens Lauridsen.

- I denne situation havde vi fx droner i luften, og det betød, at vi i kommandostationen kunne se billeder, blandt andet fra Nyvej, hvor Peter Madsen blev anholdt. Vi kunne danne os et godt overblik, efterhånden som vores aktion skred frem, og vi kunne også tjekke af, om der var personer, køretøjer eller andet, vi skulle være opmærksomme på. Sådanne dronebilleder er et super redskab, siger politiinspektør Mogens Lauridsen.