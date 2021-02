Se billedserie Foto: PER DYRBY

Det skal være sjovt at læse: Unge rapper og dribler sig til læselyst

Vestegnen - 20. februar 2021 kl. 18:04 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

»Hvad er den bedste bog, du har læst? - og hvad er den kedeligste?«

Hurtige spørgsmål til unge skoleelever i Hvidovre og Rødovre, som giver basis for en god snak.

Hvad med at lave rap på baggrund af menukortet i det lokale pizzaria? Eller tage på en litterær cykeltur, hvor der blandt andet skal sparkes på mål eller høres podcast?

Sjove oplevelser og et socialt fællesskab skal bane vej for at skabe mere læselyst i Rødovre og Hvidovre.

- At læse skal ikke være en sur pligt. Det skal være fordi man kan fordybe sig i personer og handlinger - og i bund og grund få oplevelser, gerne i fællesskab med andre, siger projektmedarbejder Cilla Westergaard fra Hvidovrebibliotekerne.

Fra sur pligt til læselyst Unge skoleelever læser ikke ret meget, og det gælder både piger og drenge. De opfatter læsning som en sur pligt i forbindelse med skolearbejdet, hvor de fx skal foretage tekstanalyse af en tekst, de får udleveret.

Nu har bibliotekerne i Hvidovre og Rødovre skabt et fælles projekt, der skal få unge til at læse mere. Slots- og Kulturstyrelsen har støttet projektet med godt 620.000 kroner, blandt andet med henblik på, at erfaringerne fra Rødovre og Hvidovre kan bredes ud til resten af landet.

I Hvidovre kørte der i sensommeren 2020 et pilotprojekt, og i Rødovre har man netop afsluttet et pilotprojekt, som på grund af coronasituationen mest er foregået digitalt.

Begge steder er der blevet satset på at give de unge i 7. -og 8. klasserne lyst til at læse - ved at give dem ekstra oplevelser, ved at gøre læsningen til noget fælles, og ved at bruge blandt andet visuelle værktøjer.

- Der har blandt andet været workshops, hvor de unge skulle lave en trailer til en bog, ligesom man er vant til filmtrailere, der giver appetit på at se hele filmen, fortæller projektmedarbejder Cilla Westergaard.

I andre workshops har de unge udstreget ord og sætninger - eller har klippet dem ud - og har på den måde skabt helt nye fortællinger. Artiklen fortsætter under billedet

Det her givet læselyst.

I det hele taget har de unge været meget sammen i grupper, hvor de har kunne snakke om bøgernes univers, og hvordan de selv har det med alt fra helte og skurke eller andre personer, der optræder. »Hvilken hovedperson vil du gerne være?« var et af spørgsmålene til de unge.

Der har også været book-dating, hvor de unge har fortalt hinanden om dét, de havde læst.

- Vi har lagt vægt på det sociale element, og at de unge har kunne fortælle om deres personlige oplevelser af det, de har læst - og vi har gjort det i en uformel ramme, siger Cilla Westergaard.

Vigtigt med læselyst Projektet i Rødovre og Hvidovre er navngivet UNG:LITT, og der samarbejdes med kunstnere, lokale kulturinstitutioner og bibliotekerne i de to kommuner.

Borgmestrene i både Hvidovre og Rødovre er begejstrede for projektet.

- Vi ved, at læsevaner og -kompetencer har betydning for de unges uddannelse, og samtidig giver litteraturen mulighed for at spejle sig og opleve fællesskab - både med dem, man læser OM, og dem, man læser MED. Så det er godt, hvis vi kan puste til læselysten hos flere af vores unge, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

I Hvidovre har man i flere år haft »booktalks« med skoleelever i netop denne aldersgruppe og kender målgruppen godt. I Rødovre findes en populær bogklub for yngre børn, hvor man booster læselysten ved at tage afsæt i emner og interesser.

- I Rødovre ved vi, at vi kan skabe alternative veje til læselyst, og vi er vant til at arbejde ud fra de unges perspektiv i andre dele af vores arbejde. De erfaringer kan nu komme os og de unge til gode. Undersøgelser af børns læsevaner viser, at de læser mindre end tidligere, og derfor er det så vigtigt med det her boost, siger Rødovres borgmester Britt Jensen.

Flere får tilbuddet UNG:LITT bliver tilbudt til 7. og 8. klasser i Rødovre og Hvidovre efter sommerferien 2021.

Projektet vil omfatte etablering af et unge-ambassadørkorps, udvikling af en samarbejdsmodel for kulturliv, skoler og biblioteker på tværs af kommuner, bogdage, workshops og en festival.

- Vi kunne godt tænke os at mixe de unge fra begge kommuner, så de får mulighed for at danne nye fællesskaber. Et af målene i projektet er netop at vise de unge, at læsning - og de oplevelser som følger med - ikke behøver foregå alene, men kan foregå sammen med andre, siger Cilla Westergaard.

De involverede kulturinstitutioner i Rødovre og Hvidovre er Kulturhuset Viften, Ejbybunkeren, Heerup Museum, Vestbad, TekX, Teater Vestvolden, Cirkusmuseet og Forstadsmuseet.