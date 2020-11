Det skal være lækkert at cykle

Se billedserie Erfaringer fra Albertslund-ruten og Ishøj-ruten viser, at supercykelstier kan få flere til at cykel-pendle. Det er godt for trængslen på vejene og for sundheden.

24. november 2020

Flere hopper på cyklen i stedet for at stige ind i bilen, når de har udsigt til at kunne cykle på en supercykelsti til og fra arbejde, studie eller andet.

Og nu kan to nye supercykelstier være på vej. Det er Park Allé-ruten, der går gennem Valby, Brøndby og Vallensbæk - og det er Rødovre-Avedøre Holme-ruten, der skal forbinde Rødovre, Brøndby og Hvidovre.

Nu har Brøndby Kommune sagt ja til, at der afsættes penge til de to ruter i 2025-budgettet. Der er samlet tale om en kommunal udgift på 5,1 millioner kroner.

At det vil tage så lang tid, inden de nye supercykelstier kan anlægges, skyldes to andre projekter, der "kolliderer" med cykelruterne - nemlig anlæg af letbanen, og anlæg, der skal opgradere buslinje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme. Artiklen fortsætter under billedet

Kræs for cyklisterne Vestegnen har i øjeblikket to supercykelstier - den ene er Albertslund-ruten og den anden er Ishøj-ruten. Begge steder er antallet af cyklister steget, viser tallene. Samtidig viser tallene, at en pæn andel af de nye cyklister tidligere kørte i bil.

Hele idéen med supercykelstierne er at kræse for cyklisterne. Jævn asfalt, fodhvilere i udvalgte kryds, og større tryghed ved sideveje og busstoppesteder, er nogle af elementerne. Desuden lægger supercykelstierne op til at kunne køre længere cykelture med jævn hastighed, uden for mange afbrydelser og kryds - og af samme årsag karakteriseres supercykelstierne også som »cyklisternes motorveje«.

Supercykelstier på Vestegnen Landets første supercykelsti blev indviet i april 2012. Det er Albertslund-ruten, der starter i Albertslund, går gennem Glostrup og Rødovre, og fortsætter ind til hovedstaden.

Ishøj-ruten blev åbnet i august 2016, og går gennem Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre og ind til hovedstaden langs Gammel Køge Landevej.

Målet er, at borgerne lader bilen stå og i stedet cykler - både over korte og længere afstande.

Supercykelstierne skal sikre de bedst mulige vilkår for cyklisterne. Supercykelstierne skal give pendlercyklisterne den hurtigst mulige vej mellem bolig, arbejde eller studier. Supercykelstierne skal være så direkte og med så få forhindringer og stop som muligt og med plads til at holde sit eget tempo uden at blive forsinket. Supercykelstierne skal gøre cykelturen til og fra arbejde eller studiet til en behagelig oplevelse for cykelpendlerne. De skal have jævn belægning, høj grad af vedligehold og tilbyde ekstra service - fx luftpumper og fodhvilere.

En lang række kommuner i regionen samarbejder om at få skabt supercykelstier. Med i samarbejdet er blandt andre Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

Foruden kommunerne betaler også staten til projektet. Desuden bidrager Region Hovedstaden til projektets fællesomkostninger.

Tallene viser, at supercykelstierne kan rykke folk fra biler til cykel - og det er positivt for trængslen på vejene. Samtidig øger det sundhed og velvære - det er alt andet lige sundere at tage turen på cykel, frem for at sidde i en bilkø.

Flere ruter i spil Blandt andet af disse årsager er der planer om flere nye supercykelstier på Vestegnen.

Det gælder blandt andet Park Allé-ruten, der rammer Vestegnen kort efter krydset mellem Vigerslevvej og Landlystvej. Supercykelstien skal så fortsætte ad Landlystvej, Femagervej og Kløverprisvej i Hvidovre, inden den krydser Avedøre Havnevej og fortsætter ad Park Allé i Brøndby og til Vallensbæk.

En anden af de nye ruter er Rødovre-Avedøre Holme-ruten, der skal gå langs med Tårnvej i Rødovre, videre ad Avedøre Havnevej i Brøndby og Hvidovre, og helt frem til erhvervsområdet Avedøre Holme.

Avedøre-ruten er også i spil. Den er en slags forgrening fra Ishøj-ruten, og skal løbe gennem grønne områder langs Amagermotorvejen og til Amager og København. Denne rute vil forbinde en række erhvervs- og boligområder.

Også Roskilde-ruten er på tegnebrættet. Ruten skal sikre en sammenhængende cykelforbindelse mellem Roskilde og København - og kommuner, byer og erhvervs- og boligområder på strækningen gennem Vestegnen. Ruten kommer til at forløbe parallelt med Roskildevej gennem Rødovre, Brøndby, Glostrup, Albertslund og Høje-Taastrup. Roskilderuten krydser flere andre supercykelstier, og forløber tæt på større virksomheder såsom Rockwool, DSV, Nordea, IBM, Glostrup Hospital, Zoologisk Have og Carlsberg. Derudover løber ruten forbi regionaltog, s-tog, metro og den fremtidige letbane, med mulighed for kombinationsrejser.