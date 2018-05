Se billedserie Det kribler og krabler på Vestegnen. Foto: TinaL.dk

Send til din ven. X Artiklen: Det kribler og krabler på Vestegnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det kribler og krabler på Vestegnen

Vestegnen - 15. maj 2018 kl. 06:48 Af Cecilie Meyer, Naturvejleder, Ishøj Naturcenter Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foråret kommer! Maj måned er over os, planter og dyr vælter frem efter at have gemt sig vinteren over. Det er nu, I skal ud i naturen og finde foråret sammen. Det er nu, at familiejagten på krible krable smådyrene går ind. Her kommer lynkurset, der klæder jer på til opgaven.

Over hele landet spirer, gror, vokser og udvikler naturen sig drastisk - netop nu! Små dyr gemmer sig overalt, ikke bare ude i skoven men i din have, på legepladsen, i parken og i vejrabatten. Missionen? Tag på familieopdagelse i krable krable universet, og find de små dyr i naturen.

Du ser dem måske ikke i farten, for de er små og gode til at skjule sig og til at forklæde sig, så de undgår at blive spist af større dyr. Men stopper du op og kigger, vil du opdage, at de er der. Måske under en nedfalden gren, i revnerne på en gammel stub, på bagsiden af et blad, mellem efterårets visne blade, på en sten i solen. Ja, jeg har sågar haft en hushumlebi boende i et nøglehul i min hoveddør flere år i træk. Nogle krible krable dyr trives i solens varme, andre foretrækker fugt og mørke. Alle som én har de brug for føde og steder at leve og bo.

Gear op Nu af sted. Men hvordan gør man? Hvad skal vi have med?

Ikke så meget faktisk. Egentlig skal I bare bruge jeres øjne og måske hænder for at finde krible krable dyr. Men det kan også være meget sjovt at have en lille spand, bøtte eller et tomt syltetøjsglas med, som man kan samle dyrene op i og kigge på dem sammen. En lille skovl kan være anvendelig, hvis der skal graves lidt i jorden og måske et forstørrelsesglas for at se de mange fine detaljer på dyrene. Har den hår? Hvad er det for et mønster på dens ryg? Og kan man egentlig se dens øjne?

Nedbryderdyret Et af de dyr, der er god sandsynlighed for at finde, er bænkebideren.

Bænkebidere er fantastiske nedbrydere. De spiser alt det, der er, eller falder ned, på jorden i naturen; visne blade, gammelt træ, nedfalden frugt, svampe og alger. De er super vigtige for naturens cyklus, og dermed for os. Deres funktion med at findele dødt plantemateriale, så bakterier og svampe kan omdanne dem til næringsstoffer, er afgørende for, at træer og nye planter kan vokse op, danne ilt og give os mad. Tak for jeres gode indsats bænkebidere - vi skylder jer (fx et liv uden insektdræbende sprøjtemidler i haven).

Bænkebidere er et pudsigt dyr. Dens fætter er en krebs, og bænkebideren kommer oprindeligt fra vandet, men er så vandret op på land. Den hører til de dyr, vi kalder krebsdyr, og mange af bænkebiderarterne ånder faktisk med en slags gæller, ligesom fisk. Derfor er det vigtigt for dem, at de lever fugtigt, og det er også derfor, de er mest aktive om natten, hvor luftfugtigheden er højere. Når du går på jagt efter bænkebidere, finder du dem derfor også mørke og fugtige steder, fx under et gammelt stykke træ på jorden eller under en sten. Her kan de samtidig gemme sig, for de er også et vigtigt fødegrundlag for bl.a. ugler og pindsvin.

Observatoriet Efter en succesfuld jagt kan det være nødvendigt, at hjembringe nogle dyr til nærmere studier. Hvem ved, hvordan sådan et dyr lever? Hvordan det udvikler sig?

Med jeres eget observatorium kan I undersøge sagen på egen hånd. Det er ikke svært, men det er naturligvis vigtigt, at man forbereder sig og giver dyret, hvad det har brug for. Når du skal lave et bænkebiderobservatorium, får du brug for noget at have dem i, fx en plastbøtte med masser af huller til luftventilation. Så skal du bruge jord i bunden, et godt stykke halvnedbrudt træ at gemme sig under, visne blade og måske et lille stykke frugt de kan spise af. Her bor bænkebiderne godt, mens I studerer dem. Blot skal I huske, at give dem vand, fx med en forstøver, så der hele tiden er fugtigt. Hvor lang tid er de mon om at nedbryde bladene? Får de unger? Igen overrasker bænkebideren ved, at moren bærer sine æg og nyklækkede unger på maven, lidt ligesom en kænguru. Hvis du vender den om på ryggen, kan du se rugeposen, hvis det er en mor.

God fornøjelse med jeres observatorium, og husk altid at sætte vilde dyr tilbage, hvor de kom fra, når I er færdige med at studere dem.

Stadig lidt i tvivl om, hvordan man gør? Se de gode beskrivelser og videoer på www.kriblekrable.nu

En bøn til de voksne Måske er du som voksen en af de mange med et anstrengt forhold til krible krable dyr. Dybt nede ved du nok også, at dit ubehag ved dyrene er fuldkommen ufortjent, og der reelt set ikke er noget ulækkert ved hverken dig, mig, edderkopper, guldsmede eller orme.

Afsky er ofte nedarvet, det er noget vi lærer i en tidlig alder. Således kommer her en venlig appel til de voksne om at tage mod til sig og drage afsted på krible krable jagten med åbent sind, holde væmmelsen for sig selv og give begejstringen for naturen videre til børnene i gave.

I er ikke alene I er ikke alene derude på krible krable jagten, for i maj måned er det national krible krable måned, og masser af naturvejledere landet over har fokus på smådyrene med offentlige arrangementer og initiativer til institutioner og skolebørn. Naturvejlederforeningen driver igen i år et stort projekt støttet af Nordeafonden og har endnu engang et samarbejde med DR Ramasjang, som i uge 21 sender programmer om, hvordan man hjælper vilde bier.

Er I en skole, SFO eller institution? Meld jer til det landsdækkende projekt og modtag materiale og nyhedsbreve. Læs mere om projektet og tilmeld jer på www.natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable

Sådan giver vi liv Krible krable dyrene er overordentlig vigtige - faktisk livsvigtige for os.

De er fødegrundlag for større dyr, der ikke ville være her uden dem, og de har yderst vigtige funktioner i økosystemerne.

Et meget tydeligt eksempel på deres vigtighed er nogle af insekternes funktion med at bestøve vores afgrøder, så vi kan få mad på bordet. Vi kalder dem bestøvere og mange af dem er bier. Ikke kun honningbierne, som de fleste kender, men alle de mange bestøverbier med deres forskellige specialer. Det er ingen overdrivelse, at menneskeheden ville sulte uden bestøvere, og derfor skal vi passe rigtig godt på dem, for de har det svært - paradoksalt nok på grund af os. Men I kan heldigvis gøre noget for bierne. Så væk med insektgiftene og frem med flere vilde haver med mange forskellige blomster, de kan leve af.

Se mere om, hvad I kan gøre på www.vildmedvilje.dk og www.vildehaver.dk

relaterede artikler

Se lyset på Vestegnen 08. januar 2017 kl. 07:29

Pluk en røllike på Vestegnen: Den er god mod alting 02. august 2016 kl. 15:03

Oplevelser med Vestegnens naturvejledere 02. august 2016 kl. 13:21