Se billedserie - Er det os, du taler til, lyder spørgsmålet fra nogle af eleverne i det virtuelle klasseværelse. - Ja, jeg taler til jer alle sammen, svarer gymnasielærer Kasper Popp Enevoldsen. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Det hjemlige klasseværelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det hjemlige klasseværelse

Vestegnen - 05. april 2020 kl. 13:14 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronavirus-udbruddet har lukket gymnasier på hele Vestegnen. Det betyder dog ikke, at elever og lærere kan holde fri. Vi fulgte en virtuel time på Sydkysten Gymnasium i Ishøj.

Stolen er magelig og med armlæn. Bordet er solidt og rundet af, at det er brugt til at farvelægge børnetegninger, klippe-klistre og andet kreativt. Rundt om i det hyggelige værelse er der ikke tvivl om, at der er familiens kreative rum. Det bugner med tusser og farveblyanter, tegninger, spil, malerier og kasser med materialer til kreativ leg. Og det bliver kombineret med en skibsbriks til gæster, vin og bøger i reolen.

Det er ganske enkelt hjemlig hygge.

Det eneste, der stikker af, er den slanke laptop, der står på bordet og lyser op i rummet.

Bag den sidder gymnasielærer Kasper Popp Enevoldsen. Som en del af indsatsen mod coronavirus, er han sendt hjem fra Sydkysten Gymnasium i Ishøj - nøjagtig som alle hans kollegaer, og nøjagtig som alle eleverne.

Nu gør Kasper sig klar til at undervise en 1.g hhx-klasse i samfundsfag. Inde fra stuen kan man ind imellem høre børnelatter. Hans kone, der er sognepræst, er også hjemmearbejdende, og på skift passer de børnene, mens den anden arbejder.

Det hele er online Kaspers computer giver lyde fra sig. Eleverne er ved at logge ind i det virtuelle klasseværelse. De kan alle se Kaspers ansigt, men han kan ikke se eleverne - kun høre dem, og sige hej til dem.

- Det ville kræve mere optimale netforbindelser, hvis alle elever også skulle livestreame, forklarer Kasper Popp Enevoldsen.

Selv om Kasper sidder hjemme i familiens kreativværelse i Ishøj Landsby, og eleverne sidder i hvert deres teenageværelse, så gælder det for hele Sydkysten Gymnasium, at undervisningen gennemføres.

- Al undervisning bliver gennemført efter de skemaer, der er blevet lagt. Nu sker det bare virtuelt, og det fungerer fint. Vi har allerede teknologien til det, og den virker. For denne her klasse er det også vigtigt at gennemføre undervisningen, for de skal afslutte faget til sommer, siger Kasper.

Teknologien fungerer fint. Kasper og eleverne kan tale sammen. Opgaver som Kasper har lagt ind på forhånd, bliver løst. Og eleverne kan også arbejde i grupper i det virtuelle klasseværelse. Dokumenter, videoer, e-bøger og opgaver ligger online.







Når ikke det hele Kasper kan hele tiden følge med i elevernes arbejde, og når de arbejder i grupper, kan han hoppe ind og ud af deres gruppesamtale, tjekke hvordan det går og give svar og gode råd - nøjagtig, som hvis det var et fysisk klasselokale.

- Nu kører det for jer, bemærker Kasper, da der er kommet gang i gruppearbejdet.

I dette modul arbejder eleverne med et tema om demokrati og diktatur, set i lyset af coronavirus-krisen. Er det bedst at have diktatur eller demokrati til at løse en sådan situation? Skal man fx holde folkeafstemninger, før man tager vidtgående beslutninger, der begrænser borgernes frihed? Eleverne kommer med holdninger og svar, og er meget reflekterende over den aktuelle situation, og den politiske håndtering.

Kasper har i denne omgang kun et halvt modul - 45 minutter - så der er ikke tid til en afrunding. Eleverne får den sidste opgave som lektie til næste gang, hvor der også samles op.

- Det er lidt stresset, når det kun er et halvt modul. Det er ret intenst. Der går lidt mere tid med at få gang i undervisningen og i grupperne, end ved normal klasseundervisning, men jeg tænker, at det bliver mindre over tid, når de har lært systemet bedre at kende, siger Kasper Popp Enevoldsen.

Der også lige skal vænne sig til, at eleverne får et nærbillede af ham op på skærmen.

- De kan jo hurtigt se, om jeg har fået søvnen ud af øjnene om morgenen, griner han.

Eleverne er disciplinerede Han har ikke problemer med at være lærer i det virtuelle klasseværelse - i hjemlige omgivelser.

- Jeg elsker mit fag, og jeg er vant til at arbejde og forberede undervisning også når jeg er hjemme. Så jeg bliver ikke påvirket af, at jeg sidder hjemme. Selv om det fungerer fint på denne måde, så ville det mest optimale være, at jeg også kunne se eleverne, ligesom de kan se mig. Det kræver bare et stærkere netværk og platform - men det er ok, siger Kasper.

I denne klasse på 17 elever er der ikke de store problemer med fjernundervisningen. Kun enkelte gange kommer de til at tale i munden på hinanden, men ellers er de meget disciplinerede, så kun én byder ind ad gangen.

Enkelte har også problemer med deres mikrofon, og Kasper går så hurtigt videre til en af de andre elever. Så lidt tekniske udfordringer er der, i forhold til at alle var til stede i samme fysiske klasselokale.







Savner gymnasiet Eleverne er dog generelt tilfredse med, at de fortsat kan få undervisning i disse coronavirustider. De er dog ikke helt enige om udbyttet.

- Jeg synes det er fint nok, og det gælder alle fagene. Jeg synes kommunikationen fungerer fint, så vi ikke sidder og snakker i munden på hinanden, siger Assad.

- Det er på en måde lidt mærkeligt ikke at se sine klassekammerater på skolen, tilføjer Assad.

At hele undervisningen foregår på computeren, rører ham dog ikke.

- For os elever er det rutine at sidde med computeren foran os i klassen. Vi er vant til at skrive opgaver, læse tekster mm. på vores computere, nu er det bare lidt anderledes, siger Assad.

- Jeg havde aldrig troet jeg ville komme til at sige det, men jeg savner gymnasiet, griner Melek.

- Det er lidt nederen med den virtuelle undervisning. Jeg får ikke det samme ud af det, som hvis det foregik i klasseværelset. Det er lidt besværligt at det hele er online, og det kan være svært at høre, hvem der siger hvad. Timen går bare rigtig hurtigt. Så nej, jeg synes ikke vi lærer helt det samme - men jeg håber det går, tilføjer hun.

Melek peger på, at der - endnu - er forskel på, hvor gode lærerne er til online-undervisningen, men tror, at det vil blive bedre, efterhånden som både lærere og elever bliver fortrolige med systemerne. En gennemgående ulempe er, at læreren ikke kan se eleverne - og dermed bedre kan aflæse, hvad der sker.

Melek savner Sydkysten Gymnasium - og håber, at coronavirussen snart forsvinder.

- Jeg savner kammeraterne i frikvartererne, og jeg savner lige at kunne få en snak med læreren ved afslutningen af en time. Det er altså ikke det samme at være derhjemme med computeren.