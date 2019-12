Det går fremad med lægerne

Det er blevet lettere at få en praktiserende læge tæt på sin bopæl på Vestegnen. Færre praktiserende læger på Vestegnen har nemlig lukket for tilgang, viser en ny opgørelse.

Så det går fremad, selvom der i flere kommuner stadig er en høj andel af læger, som har lukket for tilgang.

Det er Praktiserende Lægers Organisation, der har indsamlet tallene, og herfra konstaterer man, at selv om andelen af praksis, som er lukket for tilgang, er faldet, så er der stadig tale om et relativ højt niveau.

Det samlede antal praksis med lukket for tilgang kan være en indikation på, hvor godt et område er rustet til at modtage flere patienter, og en høj andel af praksis med lukket for tilgang er ofte et udtryk for, at der mangler læger i et givent område, siges det i analysen fra Praktiserende Lægers Organisation.