»Det er ikke lort, det er juletræer«

Vestegnen - 16. december 2017

56-årige Henrik Sauer fra Rødovre er nærmest født og opvokset blandt juletræer.

Hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak.

Stammen på et juletræ bliver ført ind i en rød maskine af en grøn kedeldragt med sorte skuldre med tophue på, og små træstykker flyver til højre og venstre, inden de lander tilfældigt på jorden. Når træet er ude igen, er stammen skåret til, så træet passer lige ned i en juletræsfod. Det er, som når man stikker en blyant ind i en blyantspidser.

»En juletræsspidser, kan man kalde den«.

Henrik Sauer og hans familie har siden 1950 solgt juletræer på »Juletræsgrunden«, som den bliver kaldt, i Rødovre i krydset lige ved Roskildevej og Avedøre Havnevej. Før ham var det hans far, Verner Sauer, med de røde træsko, der stod for salget, men da han døde i 2000, var det oplagt, at sønnen overtog.

»Det hele begyndte med, at min far solgte kartofler. Hvor han fik idéen til at sælge juletræer fra, ved jeg ikke,« siger Henrik Sauer.

Han fortæller dog, at hans far vistnok på et tidspunkt blev tilbudt at købe 400 juletræer. Dem købte han for to kroner pr. styk og solgte dem for fem kroner. De blev alle udsolgt, og Verner Sauer fik blod på tanden. Og nu er det altså den samme familie, der har solgt juletræer på »Juletræsgrunden« i Rødovre de sidste 67 år.

»Jeg er nærmest født med juletræer. Min far solgte dem, og jeg har fødselsdag den 23. december. Jeg har hjulpet til, siden jeg var 14 år gammel. Jeg blev ikke spurgt, men heller ikke tvunget. Det kom bare ind med modermælken. Og det viste sig, at jeg havde flair for det, og nu har jeg stået her siden 1976,« fortæller Henrik Sauer.

Varmt tøj

Anekdoterne flyver rundt i det lille skur, hvor juletræssælgerne kan få lidt læ fra de lave temperaturer og de kraftige decembervindstød. Der er endda varme på i skuret, hvor der også er et lille vindue, så man kan have et overblik over pladsen og holde øje med, om der er kunder.

Selvom der er varme på i skuret, er det stadig nødvendigt at være klædt ordentligt på. I flere lag. Standarden er skibukser, overalls og så den grønne kedeldragt med de sorte skuldre udenpå, som alle medarbejderne har på.

En række tal står skrevet på indersiden af skuret.

2004, 2005, 2006 og helt op til 2017.

Det er de år, Henrik Sauer har haft lige netop det skur stående på »Juletræsgrunden«. Og årstallene har fået en vigtig betydning for ham og familien.

»Min søn skrev det første år, så vi kan se, hvor mange år det har været her. Hvert år slås vi næsten om at komme til at skrive årstallet på,« siger han.

Og der er plads til mange flere årstal i det lille skur. Tre af Henrik Sauers fire børn deltager allerede i juletræssalget, og håbet er, at en af hans børn tager over, når den tid kommer.

Henrik Sauer har sin egen juletræsplantage i Nordjylland med omkring 50.000 juletræer, som han sælger i Rødovre og på en plads på Amager. Kunderne er både private, men også kommunale institutioner køber årets juletræer hos ham, ligesom de lokale spejderforeninger køber juletræer, som de selv kan sælge videre, til en favorabel pris. Desuden er der også lidt fordele til borgere med lidt færre penge.

»Jeg giver 20 procent til pensionister de første dage, hvis de viser mig deres mimrekort, og hvis jeg kan se på nogen, at de ikke har så mange penge, kan de også få en god pris,« siger Henrik Sauer, som også fortæller, at nogle af butikkerne i nærheden tidligere solgte gran og dekorationer, som er varer, han også selv har til salg nu.

»Der var en grønthandler på den anden side, som solgte gran. Så længe han gjorde det, ville jeg ikke også sælge gran. Så vi solgte kun juletræer. Den er lukket nu, og derfor sælger vi også gran nu,« siger han.

En arbejderkommune

Skråt over krydset ved »Juletræsgrunden« kan Henrik Sauer se sit barndomshjem. Han kom til verden i 1961 og voksede op på Tårnvej 5. Siden dengang har hans far solgt juletræer på grunden. Nogle af kunderne er trofaste og kommer langvejs fra, fordi de engang har boet i Rødovre og købte juletræer der.

Der er også en kunde fra Hellerup, som vender tilbage.

»Første gang han var her, spurgte han, hvad et juletræ koster. Da han fik prisen, sagde han, at det var sgu dyrt. Jeg fortalte, at Rødovre er en arbejderkommune, og der betaler man, hvad det koster. Det kunne han godt se, og han er kommet hvert år lige siden,« siger Henrik Sauer, der hvert år håber på, at alle hans juletræer bliver solgt.

Det er kun sket tre gange for familien. En af de gange var i 2010.

»I 2010 lå sneen i en halv meters højde, Der var 200 juletræer tilbage den 23. om morgenen. Men folk kom med bobslæder og kælke og hentede et træ,« siger han og nævner også et andet år.

»Et år var der 20-30 juletræer tilbage. Og en kunde spurgte: hvad skal du have for det lort der. Det er ikke lort, det er juletræer, sagde jeg. Det endte med, at han købte dem alle, for han skulle bruge dem alle til en fotosession mellem jul og nytår.«

Kunderne kommer tilbage, og det er ifølge Henrik Sauer, fordi det er blevet en tradition.

»Jeg tror, mange fra Rødovre kom her som barn, og dengang var der få pladser at sælge på. Det var en tradition, at familien gik herned for at købe juletræ,« siger han og fortsætter.

»Jeg plejer jo at sige, at et godt stykke kød køber du hos slagteren. Og skal du have et godt juletræ, så er det hos mig.«

Når juleaften nærmer sig og er overstået, og der ryddet op på pladsen, ser Henrik Sauer frem til en pause.

»Jeg har det sådan, at hvert år har jeg fået nok af juletræer i januar, men som tiden går, så er jeg nok som en cirkushest, der ikke kan vente med at komme tilbage til manegen. Det er en livsstil for mig, og så længe jeg kan, så vil jeg gøre det. Der er bare noget ved juletræer, der trækker. Jeg ved ikke, hvad det er,« siger han.