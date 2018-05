Det aktive børneliv på klatrevæggen

Eleverne fra bevægelses- og sundhedslinjen på Glostrup Skole, Vestervang, havde tilrettelagt undervisning for de store børn fra daginstitutionen Skovagers afdeling Egen. Målet var at lære at klatre på bouldervæggen ved Glostrup Stadion.

For eleverne gjaldt det om at omsætte det de lærer i skolen til selv at kunne bruge det til at undervise de små. Først holdt de en fælles rundkreds, så de lige kunne se hinanden an og lære hinanden bedre at kende. Bagefter stod den på opvarmning. Der blev også tid til nogle bevægelseslege, inden de sluttede af med at bestige bouldervæggen.