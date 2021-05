Se billedserie De første designerbluser, lavet af genbrugstøj, hænger allerede i Røde Kors-butikken i Rødovre og Sanni Grych håber, de falder i kundernes smag. Foto: Kenn Thomsen

Designer hos Røde Kors: Vil ikke købe nyt tøj i et år

Vestegnen - 15. maj 2021 kl. 06:51 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Indtil for få år siden var genbrugsbutikker ikke dem, der først blev besøgt, når Sanni Grych skulle shoppe tøj.

- Det er stadig lidt nyt for mig at købe genbrug. Men jeg ser det som en rejse mod mere bæredygtighed, siger Sanni.

Hun bor i Hvidovre lige på grænsen til Rødovre og hendes nærmeste genbrugsbutik er Røde Kors på Valhøjs Alle i Rødovre.

Sannis glæde ved at købe genbrug satte nogle nye ideer i gang hos hende og da hun er projektleder af profession, gik der ikke lang tid, før hun havde udtænkt et projekt, der handler om at gøre genbrug endnu mere attraktivt.

Hun er gået i gang med at omdanne genbrugstøj til nye kreationer og kalder projektet for 'Upcycling - nyt med genbrug'. Sanni præsenterede ideen for Røde Kors i Rødovre og her har de taget imod den med kyshånd og de første upcyclede bluser hænger allerede i butikken på Valhøjs Alle. Sanni Grych er nu blevet aktivitetsleder på projektet.

Bluserne er alle syet af forskellige stykker matchende genbrugstøj og med mange fine detaljer. Hver eneste bluse er unika design.

- Det er en rigtig god ide og den er helt i tråd med det, vi ellers laver her i afdelingen, siger afdelingsleder Lotte Tybjerg-Pedersen og fortæller, at afdelingen også har en meget aktiv nørklergruppe, der blandt andet syr børnetøj af brugt sengetøj og duge, som sendes til lande, hvor der er behov for tøj.

Aureliene samler tøj Sanni har nu samarbejdet med Røde Kors i tre måneder. - Jeg er glad for, at de har taget så positivt imod min ide. I første omgang er det her i Rødovre, projektet foregår, men jeg har også kontakt med Røde Kors i Hvidovre, siger Sanni. Artiklen fortsætter under billedet

Sanni Grych glæder sig, når hun skal hente en ny sæk tøj. Så skal hun i gang med at designe nye kreationer. Foto: Kenn Thomsen

Sanni Grych henter sække med tøj, der ikke kan sælges i butikken og så går hun i gang med at sortere og kigge på, hvilke stoffer, der kan bruges til kreationerne.

Det er Aureliene Lassen, som er frivillig i Røde Kors i Rødovre, der sorterer tøj fra til Sanni. Hun er tidligere dekoratør og har en god fornemmelse for, hvad Sanni kan bruge.

- Jeg synes det er en fantastisk ide og det er sjovt, at man nu kan købe designertøj her, som man ikke kan finde andre steder, siger Aureliene.

Glæder mig altid - Jeg glæder mig altid, når jeg skal hente en ny sæk med tøj, for det giver jo nye ideer, når jeg ser tøjet og forsøger at matche stofferne, siger Sanni Grych, som med projektet kan forene flere af sine interesser.

- Jeg har syet i mange år og synes det er spændende at gå ind i en kreativ proces på en anden måde. Her får vi også bæredygtigheden med indover og det brænder jeg for. Projektet er jo fuldstændig i tråd med det, Røde Kors gør i forvejen; At give tøjet nyt liv ved at sælge det videre og jeg er rigtig glad, hvis mine designs kan skabe værdi og måske også få nye målgrupper til at interessere sig for genbrugstøj, siger Sanni Grych og fortsætter:

- Jeg vil gerne skubbe lidt på, så flere køber genbrugstøj og jeg kan mærke, at mange mennesker i dag har en interesse i det. Det som jeg ikke kan bruge kommer tilbage til Røde Kors centrallager.

Vil danne sygruppe Hun håber, at hun kan få flere syglade personer med i sit projekt, så der kan dannes en sygruppe. Og det ville også glæde Sanni Grych, hvis andre genbrugsbutikker ville tage ideen op.

- Vi er i gang med at finde ud af, hvilket tøj, der er mest interesse for og de erfaringer kan andre forhåbentlig også bruge.

Jeg fornemmer, at de unge er den største målgruppe til upcyklet tøj, men vi kan jo alle gøre en forskel ved at købe genbrug, siger Sanni Grych.

Personlig udfordring Udover at forsøge at udbrede ideen om mere bæredygtighed i tøjkøb, har Sanni også stillet sig selv en personlig udfordring: Hun vil ikke købe nyt tøj i år.

- Bortset fra strømper og undertøj har jeg besluttet mig for kun at gå efter genbrug, siger hun.

Hvis man har lyst til at være med i sygruppen eller gerne vil høre mere om projektet, kan Sanni Grych kontaktes på tlf: 60686588 eller mail: sanni@grych.dk