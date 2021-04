Derfor var politiet i butikscenter

En mand er mandag eftermiddag blevet overfaldet og slået med en hammer i hovedet. Vestegnens Politi leder efter gerningsmændene.

Overfaldet fandt sted i Ishøj Bycenter. Vestegnens Politi fik anmeldelsen mandag klokken 14.23.

Den foreløbige efterforskning hos Vestegnens Politi tyder på, at der opstod tumult mellem manden og to personer. En af dem slog manden med en hammer i hovedet. To personer mere kom til, angiveligt for at bakke op om manden, der slog med hammeren. Alle involverede er yngre mænd.

Offeret blev bragt på skadestuen til behandling, men er ifølge Vestegnens Politi uden for livsfare.