Derfor var der udrykning: Ukrudtsbrænder satte ild i skur

Både Hovedstadens Beredskab, Vestegnens Politi og Region Hovedstadens Akutberedskab rykkede ud, da der tirsdag aften klokken 18.49 kom melding om brand på en ejendom på Gammel Køge Landevej i Hvidovre.

Ilden blev dog hurtigt slukket, og ingen personer kom noget til.

Ifølge Vestegnens Politi var der tale om, at en ukrudtsbrænder havde tændt ild i et skur på ejendommen, der ligger på Gammel Køge Landevej over for Byvej i Hvidovre.

Branden tirsdag aften er med til at understrege, at man skal passe på ved brugen af ukrudtsbrændere. Det er meget tørt i øjeblikket, og hvis ikke man passer på, kan en ukrudtsbrænder antænde en brand i bygninger eller bevoksninger.