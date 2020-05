Vestegnens Politi var sent lørdag aften i Ishøj Strand-området for at lede efter en bil.

Derfor var der udrykning: Politi var ude at lede efter bil

Op til fire politibiler på Ishøj Strandvej blev sent lørdag aften observeret af beboere omkring Ishøj Strand-området.

Forklaringen er, at Vestegnens Politi kort efter klokken 23 var i gang med at lede efter en bil, som man ønskede at få kontakt til. Der var dog ikke tale om en egentlig eftersættelse, og det lykkedes ikke politiet at finde bilen.

Årsagen til, at man var ude for at lede efter bilen, kan Vestegnens Politi søndag ikke komme nærmere ind på.