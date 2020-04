Derfor var der røg: Brand på genbrugsplads

Kort før klokken 9 rykkede Hovedstadens Beredskab til Rødovre Genbrugsplads på Valhøjs Allé.

Der var gået ild i en container med kabelskrot på en lastbil.

For at undgå, at branden spredte sig til selve lastbilen, blev kabelskrottet læsset af på jorden, hvor det hurtigt blev slukket af brandfolkene. De var færdige på stedet i løbet af en halv time.

Flere i Rødovre og omegn lagde i øvrigt mærke til sort røg fra branden. Den forsvandt dog hurtigt.