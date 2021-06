Derfor stiger renovationsprisen

Se billedserie Det er Urbaser, der skal indsamle affald i Brøndby fra juni 2022. Det vil primært ske med elbiler, der er godt for miljøet, men også koster mere.

Vestegnen - 16. juni 2021 kl. 06:51 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Det er godt nok kommunerne, der fastsætter de priser, som borgerne skal betale for at få tømt affaldet. De kan dog ikke tjene på det, og bruge pengene på andre områder i kommunen. Affaldshåndteringen er et såkaldt »hvile i sig selv«-område, hvor udgifter og indtægter over årene skal gå lige op.

Så det er ikke for at skaffe indtægter, at borgerne i de kommende år skal betale mere, for at få tømt deres affaldsbeholdere. Årsagerne ligger i flere ting - blandt andet, at priserne på affaldstømning har ligget meget lavt i en årrække og nu er blevet mere realistiske, at Folketinget har besluttet at der skal sorteres i flere fraktioner, og at der i stigende grad stilles krav om, at renovationsbilerne skal køre på el.

Et eksempel er Brøndby Kommune. Her er der lagt op til, at renovationspriserne i 2022 stiger med 49 procent for haveboliger og cirka 20 procent for etageboliger.

Med i regnestykket er, at der med disse stigninger bliver betalt afdrag på den gæld, som renovationsområdet har til kommunekassen. Den er ved årets begyndelse på 9,7 millioner kroner, og det er planen, at gælden i 2022 skal reduceres med cirka 4,8 millioner kroner.

Uventet stor stigning Brøndby Kommune har netop været igennem et udbud af affaldsindsamlingen, og prisen er øget markant - og mere, end forventet i kommunen.

Indsamlingsomkostningerne i det vindende bud er generelt 70 procent højere end i den nuværende kontrakt. Alle tilbud lå i nogenlunde samme prisleje eller højere.

Prisstigningerne overstiger de omkring 25 procent, som forvaltningen i Brøndby Kommune havde forventet, som følge af markedsudviklingen. Branchen har lært af tidligere års erfaringer, hvor mange renovationsfirmaer har kørt med underskudsgivende kontrakter, fordi de har budt lavt for at vinde kontrakten og ikke har haft erfaring med omkostningerne ved at tømme to-kammer beholdere.

Forvaltningen forventede yderligere en stigning på op til 20 procent, idet Brøndby Kommune har besluttet, at der skulle bruges elbiler til affaldsindsamlingen.

Brøndby Kommune ved ikke, hvad der præcist er baggrunden for den større stigning. Det kan blandt andet hænge sammen med, at Brøndby Kommune har stillet store krav til kvalitet og driftssikkerhed med baggrund i den oplevede driftssituation de seneste år. Det tyder også på, elbilerne er blevet dyrere end forventet.

Skal sortere mere Flere andre ting er med til at give større omkostninger i forbindelse med affaldsindsamlingen.

De nationale krav om yderligere sortering vil betyde en væsentlig stigning i forhold til tidligere år. Blandt andet skal der sorteres mad- og drikkevarekartoner, tekstiler og rent træ til genanvendelse.

I Brøndby regner man med indsamling af mad- og drikkevarekartoner sammen med plast hver anden uge frem for som i dag hver tredje uge ved haveboliger. Det skyldes, at beholderne allerede i dag er tæt på fyldte, hvilket vil blive mere udtalt, hvis beholderne ikke bliver tømt oftere. Ved etageboliger vil beholdere med plast samt mad- og drikkevarekartoner også blive tømt oftere end det sker i dag.

Endelig forventes det, at der vil blive lavere indtægter ved salg af genanvendelige materialer end det nuværende niveau. Det dækker blandt andet over stigende udgifter til at komme af med plast sammen mad- og drikkevarekartoner.