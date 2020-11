Artiklen: Derfor slipper Peter Madsen for at være varetægtsfængslet

Derfor slipper Peter Madsen for at være varetægtsfængslet

Da livstidsfangen Peter Madsen for et par uger siden formåede at flygte fra Herstedvester Fængsel i Albertslund, blev han efterfølgende varetægtsfængslet ved Retten i Glostrup.

I forbindelse med sagen blev den drabsdømte Peter Maden varetægtsfængslet i 14 dage. Det skete for at sikre at den mistænkte ikke havde mulighed for at ligge hindringer i vejen for efterforskningen.

Men nu er der ikke længere grundlag for varetægtsfængslingen, og derfor vil anklagemyndigheden ikke begære forlængelse, når fængslingen udløber i morgen.

- Peter Madsen overgår dermed til fortsat afsoning, mens efterforskningen fortsætter, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Peter Madsen er mistænkt for fangeflugt, trusler på livet, trusler mod fængselsansatte og politifolk samt ulovlig tvang - og disse forhold er under fortsat efterforskning.

Af hensyn til efterforskningen oplyser Vestegnens Polit, at man ikke har yderligere kommentarer til sagen for nu.

Fangeflugten skete den 20. oktober.