Derfor slap bordelrøver for udvisning

Han har på baggrund af Vestegnens artikel om sagen, stillet spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup. Blandt andet »om justitsministeren er tilfreds med at en udlænding slipper for udvisning for røveri, grov vold og besiddelse af en totenschlæger?«

Her fremgår det, at dommen fra Retten i Glostrup er blevet anket til Østre Landsret, »med påstand om skærpelse, navnlig således, at tiltalte udvises af Danmark med indrejseforbud.«

Retten fandt godt nok, at betingelserne for at udvise den dømte som sådan var opfyldt. Retten fandt imidlertid, at manden, der er født og opvokset i Danmark, i altovervejende grad alene har tilknytning til Danmark og ingen reel tilknytning har til hjemlandet. Han er tidligere alene dømt for bagatelagtig kriminalitet, og han var på tidspunktet for den kriminalitet, som han nu er dømt for, kun 18 år.