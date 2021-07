Overløb fra renseanlæg - fx efter kraftig regnvejr - kan påvirke badevandskvaliteten i Hvidovre. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Derfor kan der komme rødt flag

Vestegnen - 22. juli 2021 kl. 18:16 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Det kan være en rigtig god idé at tjekke forholdene, inden hele familien tager til Hvidovre Strandpark.

Det kan man gøre via badevandsprognosen, som findes på www.badevand.dk

Man kan også få badevandsprognosen som en app til iPhone og Android - søg efter »badevand«.

Hvidovre Strandpark er en del af badevandsprognosen - ligesom strandene i Brøndby, Vallensbæk og Ishøj er det.

Ved at klikke ind på de enkelte strande, kan man aflæse badevandskvaliteten, vand- og lufttemperatur, vind, nedbør og strømforhold.

Badevandsprognosen viser forholdene nu og tre dage frem.

Computermodel Badevandsprognosen bygger ikke på målinger.

Badevandsudsigtens vurdering af badevandskvaliteten er baseret på computersimuleringer af badevandets koncentration af E.coli bakterier og enterokokker. Tilstedeværelse af disse to bakterietyper indikerer, at vandet er forurenet med spildevand, og at der kan være sygdomsfremkaldende bakterier i badevandet.

I varslingssystemet sættes der røde flag på en strand, hvis computersimuleringen viser, at der er risiko for at grænseværdierne overskrides.

Computermodellens forudsigelse af risiko for høje koncentrationer af E.coli og enterokokker bygger på data fra spildevandsforsyningerne om udledninger af spildevand til havet eller til åer, der løber ud i havet. Normalt ledes der kun renset spildevand ud i mængder, som ikke giver problemer - gennem renseanlæggets rørledninger - men i forbindelse med kraftig regn kan spildevandssystemerne ikke rumme alt vandet, og der udledes delvist urenset spildevand via overløb og større mængder vand gennem renseanlæggenes rørledninger.

I nærheden ligger Renseanlæg Damhusåen, der ligger i et område mellem Hvidovre og Valbyparken. Der er stærk fokus på at begrænse antallet af overløb fra dette renseanlæg, som fandt sted 86 gange i løbet af 2020.

Det er ikke sådan, at helt urenset spildevand hældes ud i havet. Der er tale om delvist renset spildevand, men disse overløb har alligevel stor indflydelse på, at der sættes rødt flag ved Hvidovre Strandpark.

Derfor bruges der computersimulering Fordelen ved computersimuleringer er, at en computermodel kan give nye resultater, så snart der er ny viden om udløb af spildevand. Og en computermodel er i stand til at forudsige, hvad der vil ske i de følgende dage - akkurat ligesom de computermodeller, der bruges til at lave vejrudsigter.

En varsling baseret på vandprøver vil altid være bagudrettet. Der går normalt to-fire dage før resultaterne af analyser af bakterier i vand er til rådighed. Nyere metoder kan give hurtigere resultater, men analyser fra et enkelt punkt fortæller intet om, hvor stort et område der er forurenet. Og vandanalyserne giver ingen information om fremtiden - hvor hurtigt forsvinder bakterierne igen.

Det er altså baggrunden for, at man anvender en computermodel, som hele tiden forfines - samtidig med, at der også foretages jævnlige analyser af vandet fra de enkelte badestrande.

Efter hver badesæson er samles alle vandanalysedata og sammenlignes med model-prognoserne.