Derfor gider vi ikke at købe madvarer på nettet

Vestegnen - 20. marts 2018 kl. 09:27 Af Niels Philip Kjeldsen, Søndagsavisen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Stine Højrup trænger til nyt tøj eller nye sko, sætter hun sig hen til computeren og finder varerne i en netbutik, og så venter hun ellers på, at de bliver leveret med posten.

Når det gælder mad, er computeren udelukket.

»Jeg vil se råvarerne, før jeg køber dem. Især sådan noget som kød og frugt og grønt skal jeg se først. Og så vil jeg gerne have, at mine madvarer har lidt længere holdbarhed, og det er meget nemmere at sikre, hvis man står i supermarkedet og kan se varerne. Så jeg køber aldrig mad på nettet,« siger Stine Højrup, da vi møder hende foran en Meny-butik i København.

På trods af et boom i e-handel de seneste år er det de færreste danskere, der køber dagligvarer på nettet.

KI 2017 udgjorde den samlede e-handel med dagligvarer 2,5 milliarder kroner, vurderer Dansk Erhverv. Det er mellem to og tre procent af det samlede forbrug på dagligvarer i Danmark.

Til sammenligning er det mellem 12 og 13 procent af vores samlede forbrug på tværs af alle varekategorier, der sker via nettet, viser analyser fra Dansk Erhverv og Dansk Industri.

»Danskerne er generelt dårlige til at planlægge madindkøb, og derfor er vi også nogle af de forbrugere i Europa, der handler hyppigst i supermarkeder. Traditionen for at foretage mange impulskøb og handle fra dag til dag gør, at det hænger dårligt sammen med at købe madvarer på nettet, hvilket kræver lidt mere planlægning,« forklarer Dorte Wimmer, forbrugerekspert hos Retail Institute Scandinavia.

Vil have tingene nu og her Vores mange besøg i supermarkedet hænger sammen med, at der er enormt mange supermarkeder i det danske gadebillede. Vi har konstant adgang til dagligvarer.

»Der er en dagligvarebutik i nærheden af vores hjem, vores arbejdsplads og vores børns institutioner, så vi har ikke samme afstande til butikker som i mange andre lande. Vi lever i et on demand-samfund, hvor vi vil have tingene nu og her. Og der er noget leveringstid fra dagligvarebutikker på nettet, som folk ikke vil vente på, når det er så nemt at gå i supermarkedet,« siger Dorte Wimmer.

øNetop det rutinemæssige madindkøb med mange ture ned til de lokale supermarkeder er noget af det, der afholder 47-årige Mette Lund fra at købe mad på nettet. Vi møder hende foran en Meny-butik i København.

»Det er blevet en vane, at jeg går en tur med hunden og går ind og køber mad. Jeg kan godt finde på at købe plejeprodukter på nettet, men aldrig madvarer. Dem vil jeg gerne lige se først,« siger Mette Lund.

Og netop det med at se madvarerne, før de ryger i kurven, er den klart største barriere for, at vi køber mad på nettet, forklarer Niels Ralund, direktør for Foreningen for Dansk Internethandel.

»Folk vil gerne se, om bananerne har den rigtige farve, eller om der er en dårlig gulerod i posen. Det er helt klart det, der adskiller madvarer fra alle andre kategorier inden for e-handel,« siger Niels Ralund og uddyber:

»Men jeg er overrasket over, at det ikke er blevet mere populært. Jeg tror, at vi kommer til at se en stor udvikling de kommende år.«

Der er også andre udfordringer, net-supermarkederne skal løse.

»Det med at komme ind i supermarkedet og blive inspireret og at finde det gode tilbud er vi rigtig glade for i Danmark. Det jagtinstinkt kan man ikke få forløst i dagligvarebutikker på nettet, som det er i dag, og det er en udfordring,« forklarer Dorte Wimmer.

Det er netop den oplevelse, 54-årige Harald Jepsen peger på, da vi møder ham foran en SuperBrugsen-butik i København.

»Det er ikke sådan, at jeg har noget imod at handle på nettet. Men jeg kan bare godt lide at komme ind og blive fristet af tilbud og få noget inspiration. Så det bliver jeg nok ved med,« siger Harald Jepsen.

»En dag vil de fleste bestille dagligvarer på nettet«

Når onlinesupermarkedet Nemlig.coms direktør, Stefan Plenge, læser i medierne, at det går langsomt med at få danskerne til at købe dagligvarer på nettet, ryster han på hovedet.

»Her hos os ser vi på hinanden og tænker: virkelig?« siger Stefan Plenge.

Nemlig.com, som ligger i Brøndby, solgte dagligvarer for mere end en milliard kroner sidste år, og salget voksede med 28 procent. Alligevel har onlinesupermarkedet haft et dundrende underskud på en kvart milliard kroner på fire år.

Et underskud, som er muligt at arbejde med, fordi rigmand og hovedaktionær Anders Holch-Povlsen lukker hullet.

»Vi kunne godt gøre Nemlig.com til en overskudsgivende forretning i dag, men så vil vi ikke være i stand til at imødekomme den stigende efterspørgsel, vi er sikre på, vi vil se de kommende år. Vi investerer lige nu massive beløb, som er meget større, end vores faktiske størrelse berettiger til. Det betyder, at vi er klar til at holde pedalen i bund de kommende år,« forklarer Stefan Plenge.

Har været alene Han mener, at salg af dagligvarer på nettet har en stor fremtid foran sig.

Det er først og fremmest manglen på onlinesupermarkeder fra andre etablere dagligvaregiganter, der hæmmer udbredelsen.

»Vi har jo næsten været alene om det her, indtil CoopMad kom med for et par år siden. I andre brancher som elektronik er der mange spillere på nettet, og det driver væksten. Vi har været lidt alene. Men her fra starten af 2018 står vi nu i en situation, hvor Bilka har lavet et tiltag, og Rema 1000 er kommet med. Det kommer til at være med til at udvikle markedet markant,« vurderer Stefan Plenge.

Han anerkender, at forbrugerne kan være skeptiske over at købe madvarer, de endnu ikke har set.

»Det er en barriere. Og netop derfor har vi indført en friskhedsgaranti, så der er fastsat en minimumholdbarhed, der skal være på den enkelte vare. Og når vi begår fejl, får kunden en ny vare eller får den slettet fra ordren. Det er isoleret set ikke nogen god forretning, men det er sådan nogle initiativer, der kan nedbryde de her barrierer. Vi skal skabe tryghed og loyalitet,« siger Stefan Plenge.

Han er meget optimistisk i forhold til fremtiden.

»På et tidspunkt vil de fleste købe deres dagligvarer på nettet, det er jeg helt sikker på. Folk vil gerne convenience, og det her kommer bare til at vokse og vokse. Det er et spændende marked at være i.«

Fakta: Derfor køber vi ikke mad på nettet Jeg vil gerne selv se og vurdere varerne først: 64%

Fragten er for dyr: 19%

Varerne er for dyre: 16%

Jeg har ikke overvejet muligheden: 16%

Det kræver for meget planlægning: 11%

Er bekymret for, om varerne er holdbare, når de kommer frem: 10%

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv blandt 2.259 respondenter, der ikke har købt dagligvarer på nettet de to seneste måneder. Det var muligt at angive flere svar.