Der skal to parter til en bolighandel

Det er blevet en almindelig problematik for tiden. Indehaveren af Home Glostrup - Albertslund - Brøndby, Kasper Velbæk, fortæller, at det nærmest er blevet standard at melde det følgende ud: "Jeg vil gøre jer bekendt med, at der allerede er flere som har vist en stor interesse for boligen. I den forbindelse vil jeg anbefale, at I agerer hurtigt, hvis I vil have en chance til køb af boligen".

Sælger skal også skrive under

Her er det vigtigst at understrege at det ikke er nok, at køber har skrevet under. En købsaftale skal også have sælgers underskrift. Og at det alene er sælger, der vælger køber, altså vælger om et købstilbud kan accepteres.