Der røg det sidste corona-hotspot

I slutningen af april blev der udpeget syv særlige corona-hotspots på Vestegnen til ekstra patruljering for at være på forkant med forsamlinger og risiko for spredning af coronavirus i det gode vejr.

Det var blandt andet havnene i Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj, samt p-pladsen ved Brøndby Stadion.

Siden er hotspot-områderne løbende ophævet, og i dag har Vestegnens Politi sløjfet det sidste, som er Ishøj Havn:

- Mange har søgt mod Ishøj Havn i det flotte vejr, men vores løbende tilsyn for at undgå forsamlinger har generelt vist en fornuftig adfærd, og nu ophæver vi stedet som et særligt fokusområde i takt med udvidelsen af forsamlingsforbuddet. Vi følger dog stadig udviklingen og er klar til at genindføre eller etablere nye corona-hotspots, hvis vi begynder at se store forsamlinger eller uhensigtsmæssig adfærd et sted, siger politidirektør Kim Christiansen.

Vestegnens Politi fortsætter med et øget coronaberedskab, og politidirektøren opfordrer stadig til, at man færdes med omtanke, undgår store forsamlinger, holder afstand og spritter hænder, så smitten fortsat begrænses og genåbningen af samfundet fortsætter.