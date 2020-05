Se billedserie På dage med godt vejr, kan Vestegnens kæmper, som Teddy her være velbesøgte. Husk at holde afstand til andre og vent til det bliver din tur. Foto: Picasa

Der er så dejligt på Vestegnen

Vestegnen - 08. maj 2020 kl. 14:51 Af Brøndby Naturskole Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foråret er kommet tidligt i år, men i maj bliver skoven for alvor grøn og dagene er blevet lange, imens fuglene synger og insekterne summer.

På Vestegnen er vi så heldige at være velsignet med meget skøn og varieret natur. Du kan for eksempel besøge Vestskoven, Brøndbyskoven, Kystagerparken, Ejby og Vallensbæk Mose. Du kan også tage en tur til Strandparken, gå langs Vestvolden eller gå en tur på tværs af Vestegnen langs vestegnsruten. Der er mange muligheder.

Aldrig har Vestegnens grønne områder været så flittigt besøgt, men så længe vi viser hensyn til hinanden er der rigelig plads til os alle. Hvis du vil søge nye græsgange kan du blandt andet benytte kløverstier, hjerteruter eller besøge de mange lokale byparker og naturrum. Du kan også besøge de seks glemte kæmper, som er opstillet af kunstneren Thomas Dambo.

Naturen tæt på dig

I denne tid, hvor vi skal være sammen hver for sig, kan det dog godt være svært at have de små, ja selv de store, naturperler for sig selv.

Her kommer et par ideer til, hvordan du i denne tid kan bringe naturen lidt tættere på, hjemme hos dig selv, ligegyldigt om du bor i hus med have eller lejlighed.

Brug et kamera, måske din telefon, og gå på jagt efter naturmotiver. Det kan være en flot solopgang, fuglen der flyver forbi dit vindue, eller edderkoppen der bor i dit soveværelse. Når du først er kommet i gang, kan det være svært at stoppe igen.

Du kan også sætte dig det samme sted i haven, i et vindue eller på altanen. Tæl de fugle du ser. Hvor mange kan du se på 15 minutter? Prøv at læg mærke til fuglenes forskelligheder. Måske kan du finde ud af hvilke fugle det er du ser og hvilke der er flest af?

Du kan også gå på sporjagt. Har du tænkt på hvad de små sorte klatter i vindueskarmen er? Det er sikkert små lorte fra edderkopper og andre smådyr der har været forbi. Åben vinduet og se om der måske sidder smådyr og gemmer sig. Måske sidder der en lille mariehøne? Hvis du har en have eller har vovet dig ud i den nærliggende natur, kan du lede efter spor. Se efter de små jordknolde i græsplænen, der har regnormen været forbi. Regnorme lægger nemlig små tuer af fordøjet organisk stof oven på jorden.

Hvor mange spor efter dyr kan du mon finde?

Find ro

Naturen kan også være meditativ.

Find et godt sted i haven, på altanen eller foran et åbent vindue. Sæt eller læg dig ned og find en behagelig stilling. Start med at lukke øjne og stil skarpt på lydene du hører. Det kan være du kan høre en fugl der synger, mennesker der taler, biler der kører, eller måske vinden der suser. Mærk om der er sol, skygge, vådt elle tørt.

Åben øjnene og stil skarpt på hvad du kan se lige der hvor du er, sænk skuldrene, snus ind og nyd det.