Der bliver travlt på 1813: Klar opfordring

- Vi har modtaget væsentlig flere opkald på 1813, siden coronapandemien brød ud i marts 2020, for borgere ringer om alt fra reel akut sygdom til at få svar på test. Allerede i midten af november i 2020 havde vi flere opkald end samlet i 2019, så 2020 bliver et usædvanligt travlt år, også på 1813, fortæller hun.

- Denne jul kan blive ualmindelig travl for Akuttelefonen, og derfor er det vigtigt, at vi alle hjælper med, at de mest syge med størst behov for hjælp kan komme igennem. Jeg vil gerne henstille til, at alle med spørgsmål om corona, bruger andre kanaler til at få svar. Der er hotlines, web-værktøjer og chatbot, der også kan hjælpe med svar hen over jul og nytår.