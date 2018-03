Det unge par Kasper og Martine, bor i et rækkehus i Brøndby, og har på overfladen alt det de drømte om. Jalousien truer dog deres forhold. Foto: TV3

Den svære kærlighed: Når jalousien tager over

Vestegnen - 13. marts 2018

Er du til en god tv-aften? Så kan du passende slå over på TV3 tirsdag aften klokken 21 og følge programmet »Kærlighed i krise«, hvor et ungt par fra Brøndby er hovedpersoner.

Galoperende jalousi er nemlig det store emne, når TV3 besøger Martine og Kasper i Brøndby. Der er nul film med nogen form for nøgenhed, kysseri, hankypanky. Nul strandture om sommeren og ingen børnesvømning i svømmehaller.

Det unge par Kasper og Martine, bor i et rækkehus i Brøndby, og har på overfladen alt det de drømte om. De har to skønne børn og et dejligt hjem, men under overfladen lurer problemerne.

Martine kæmper med en voldsom jalousi der stikker dybt, og som giver store udfordringer i parforholdet. F.eks. kan parret ikke se film i fjernsynet, uden at Martine har tjekket om filmen indeholder scener med letpåklædte damer.

Parret er klar over at de har store udfordringer, og de har brug for hjælp, hvis de skal komme videre i deres liv sammen Derfor har de kontaktet to af Danmarks førende parterapeuter, Martin Østergaard og Katrine Axholm. Ved hjælp af overvågningskameraer stiller de skarpt på parrets hverdag, og konfronterer dem med deres problemer.

På overfladen ser Kasper og Martine ud til at gå galt af hinanden ifht arbejdsfordeling. Han slapper af og leger med børn, hun er en rengøringstornado. Men under overfladen er endnu større problemer ved at tage livet af deres forhold. Der er fx ingen strand om sommeren. Børnesvømning er også forbudt. Jalousien er ude af kontrol.

Tjek programmet ud på TV3 - og følg med i, om det lykkes parret at overvinde udfordringerne.