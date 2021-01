Se billedserie Så er brobygningen i gang. Foto fra bogen.

Den lange vej til Vikingebroen

Vestegnen - 24. januar 2021

Tilbage i 2014 fik Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum i Taastrup en idé. De ville sammen udvikle og gennemføre et større formidlingsprojekt i Store Vejleådalen og dens omgivelser.

Planen var, at potentialerne for den nordlige del af Store Vejleådalen skulle udvikles, og at omdrejningspunktet skulle være en rekonstruktion af vikingetidens bro- og vejforløb.

Fem år senere, i september 2019, blev Vikingebroen, eller Kong Haralds Bro, som den blev døbt, indviet under stor festivitas.

Hele den beretning, fra idé til indvielse, er et stykke nyere historie i sig selv om en lang og trang vej. Den rulles nu op i en ny bog, »Vejen til vikingerne - broen mellem to verdener«.

Forfatterne på bogen er Linda Boye, museumsinspektør og arkæolog på Kroppedal Museum, Klaus Mynzberg, leder i Vikingelandsbyen, og Mads Thernøe, historiker og museumschef på Kroppedal. Den udgives i samarbejde med »Danmarkshistorien i Vestskoven«. Artiklen fortsætter under billedet

Klaus Mynzberg, leder i Vikingelandsbyen, og Mads Thernøe (th), historiker og museumschef på Kroppedal Museum.

»Rart punktum« - Det har hele tiden været planen at udgive en bog. Allerede da vi gik i gang med projektet i sin tid, forpligtede vi os til en publikation om arbejdet, forklarer Klaus Mynzberg.

- Det er en fed måde at slutte projektet af på. Et rart punktum for os selv, siger Mads Thernøe.

Selve arbejdet med at bygge broen stod på fra 2017 til 2019, men inden da havde der været mange års forarbejde og forberedelse, kan man læse i bogen. Hvor det også fremgår, at det langt fra »kun« har handlet om at få bygget en 140 meter lang bro og en i alt 800 meter lang vej- og broforbindelse, der kunne gøre traveturen fra Vikingelandsbyen mod Kroppedal Museum nemmere og mere tørskoet.

- Broen har jo været et virkemiddel for meget andet. En læringsproces, med inddragelse af mange forskellige mennesker, siger Klaus Mynzberg og nævner skolernes brug af projektet i undervisningen som eksempel. Artiklen fortsætter under billedet

Mange skoleelever på Vestegnen har lært om vikingetiden ved selv at bygge bro og vej på gammeldags manér.

Flere besøgende Bogen er rigt illustreret med billeder af hele den lange proces. Der er også billeder fra den udstilling, som blev åbnet på Kroppedal i 2019, »Hver dag er en kamp«, som fortæller om livet på den københavnske vestegn i starten af vikingetiden.

Vikingernes spor i landskabet i dag er også med, med eksempler på udgravede, arkæologiske fund. Ligesom selve det enorme arbejde med at bygge broen selvfølgelig fylder en stor del af beretningen, sammen med meget andet spændende materiale om projektet.

Der er nu gået næsten halvandet år siden Kong Haralds Bro under stor mediebevågenhed blev indviet. På spørgsmålet om hvordan interessen har været siden, siger Klaus Mynzberg:

- Det er svært at måle direkte, for vi har ikke registrerede besøgstal på området, ligesom vi ikke kan vide om folk kommer for at se Vikingelandsbyen, broen - eller bare gå en tur i området. Men jeg vil sige, at vi fornemmer klart, at der kommer langt flere besøgende hertil end tidligere, siger han, og Mads Thernøe nikker.

»Vejen til vikingerne« vil kunne købes på Kroppedal Museum og i Vikingelandsbyen. Man kan også sende en mail til kontakt@kroppedal.dk og forhøre nærmere om priser og muligheder.

