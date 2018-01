Den lange og mørke januar

Lang og til tider kold januar.

Vestegnen - 21. januar 2018 kl. 06:48 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen - og i denne uge skriver hun om den lange januar med mørke - og nytårsløfter. Her er hendes indlæg:

Januar måned er altid lidt lang, lidt mørk og lidt trist. Det er selvfølgelig et nyt år, men det er også en hverdag, der har meldt sig efter juleferien og nytåret.

Det er ikke altid nemt at fylde tiden ud i januar, synes jeg. Jeg er forfalden til alt for meget tv og sofatid. Mørket påvirker mig nok mere end jeg tror. Især når det oftest er mørkt både når man går hjemmefra og når man kommer hjem igen.

Måneden byder for mange mennesker på løfter til én selv. Nytårsforsætter og lange lister med gode intentioner om sundere mad og mere motion. Måske også en idé om bedre vaner og et røgfrit liv. Eller et forsæt om et mindre forbrug og større opsparing.

I januar skal der spares. Medmindre pengene skal bruges på sunde madvarer eller nyt træningstøj. Og måske på en omgang januarudsalg. For det er jo billigt, alt det vi får præsenteret i reklamerne. Tænk på alt det vi sparer. Måske har vi virkelig brug for det. Måske lader vi os bare lokke.

Januar er god og lang, så vi føler at hele året og et nyt liv med nye vaner ligger foran os. Desværre er det ofte sådan, at januar netop er lang og vi derfor giver op på halvvejen.

I år har jeg ingen gode løfter til mig selv. Jeg er nemlig allerede sidste år begyndt at spise bare lidt sundere. Da jeg ikke ryger, så er det nemt at lade være. Til gengæld halter motionen gevaldigt for mig. Det er noget af det, som der skal rettes op på. Desuden har jeg også en intention om at skrive flere personlige indlæg til avisen.

Jeg gør bare ikke det hele i januar. For jeg har erfaring med, at det ikke holder. I stedet tager jeg et lille skridt frem mod det, jeg gerne vil. I hvilken som helst måned, på hvilken som helst dag. Jeg gør det i det små og kun for mig selv. Det virker for mig. I min optik er det overskueligt kun at ændre på én ting af gangen. F.eks. en cykeltur af gangen.

Måske det virker for dig at være flere om at holde hinanden til ilden. Eller er du lige som mig, der foretrækker at holde det lidt for sig selv og stille og roligt begynde små ændringer. Måske vil du slet ikke ændre noget som helst. Hvad enten det er det ene eller det andet, så håber jeg at det lykkes i 2018.

