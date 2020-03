De fem venner i The Celtic Gypsys kan godt lide at have det sjovt på scenen. PR-foto

Den irske pubstemning kan opleves i Greve

De små, irske pubs i Dublin og omegn er hjemmebanen for The Celtic Gypsys, der lørdag den 14. marts går på scenen i Portalen.

The Celtic Gypsys er et hårdtarbejdende pub-, club- og festivalband, der gør deres yderste for, at hver eneste koncert bliver både vedkommende og underholdende.