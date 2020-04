Den gamle stationsby - med egen flyveplads

Fra 1722 til 1727 byggede Frederik den 4. hele 240 skoler fordelt på sine såkaldte rytterdistrikter over hele Danmark. Èn af dem kom til at ligge i Hvissinge ved gadekæret og blev hermed Glostrup Sogns første rigtige skole. Idéen bag var, at landsbyernes børn skulle lære at læse og regne, så man kunne rekruttere bedre uddannede soldater fra almuen.