Den første gang: Politistuderende på gaden

Mandag den 19. oktober var en klasse politistuderende fra Politiskolen i Brøndby med på gaden for første gang, og under kyndig vejledning af erfarne færdselsbetjente fra Vestegnens Politi med på færdselskontroller på Vestegnen.

De politistuderende startede på Politiskolen i februar 2020, og havde glædet sig til denne dag, hvor de havde mulighed for at skrive deres første bøder, kalde op på den rigtige politiradio, møde borgerne med store smil og få næsten lige så mange smil tilbage.

De erfarne kolleger stod klar i kulissen til at hjælpe de studerende, hvis de blev i tvivl om noget undervejs, eller hvis der opstod en situation, som de endnu ikke har lært at håndtere.

Færdselskontrollerne medførte over 100 sager - deraf blandt andet 18 køretøjer med fejl/mangler, 6 uden gyldig førerret, 3 med håndholdt mobil, og 37 uden sikkerhedssele. Dertil blev tre anholdt for at køre påvirket af euforiserende stoffer, og andre fem anholdt til fremstilling i fogedretten.

Den såkaldte §77-dag finder sted i første skoleperiode, hvor de studerende er ude at standse køretøjer og undersøge dem for fejl og mangler og kontrollere, at føreren har lov til at føre køretøjet. De studerende skal ikke blot kunne færdselsloven og bødetaksterne. De skal også træne deres politinæse og lære, hvordan de henvender sig til almindelige, lovlydige borgere - og knap så lovlydige borgere, der forsøger at løbe om hjørner med dem.