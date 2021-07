Se billedserie Politiet spærrede området af, og 216 personer blev sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet. Foto: Presse-fotos.dk

Deltog i biltræf: Det skal de betale i bøde

Vestegnen - 16. juli 2021 kl. 13:27 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Da politiet lørdag aften den 3. oktober 2020 slog til mod et biltræf i Ishøj, blev 216 personer sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet og præsenteret for en bøde på 2.500 kroner.

Ti af de sigtede ønskede at få deres sager afgjort i retten, og det er nu sket. Retten i Glostrup har dømt fire kvinder og seks mænd, alle i alderen 22-30 år, skyldige.

Der er tale om den første dom af sin art på Vestegnen - og sandsynligvis også på landsplan.

Politiet lukkede af Biltræffet ved en parkeringsplads på Industridalen i Ishøj, markerede sæsonafslutning, og det var politiets skøn, at flere end 200 personer var mødt op.

Vestegnens Politi fik flere anmeldelser fra borgere om, at der blev kørt ræs, og politiet var selv opmærksom på arrangementet, som der var sendt invitationer ud om på sociale medier.

Ved 21.30-tiden rykkede politiet til stedet.

Ved aktionen i Ishøj fik Vestegnens Politi assistance fra politifolk i andre politikredse, der samarbejder i indsatsen mod ulovligt gaderæs. Det omfatter - foruden Vestegnens Politi - Københavns Politi, Midt- og Vestsjællands Politi og Nordsjællands Politi.

Ved aktionen lukkede politiet området af, så deltagerne i biltræffet ikke kunne slippe væk uden at »hilse« på politiet.

Nogle lykkedes dog med at komme væk, inden politiet lukkede af. Andre forsøgte at gemme sig for politiet i blandt andet lukkede trailere. De blev dog fundet og sigtet.

Ingen blev sigtet for kap/væddeløbskørsel, men 216 personer blev sigtet for overtrædelse af Covid-19 forsamlingsforbuddet, som på det tidspunkt var på 50 personer.

Skal betale bøden De ti personer, som havde valgt selv at føre deres sager ved Retten i Glostrup uden forsvarsadvokat, argumenterede for, at der ikke var flere end 50 personer forsamlet lige i det område, som de opholdt sig i.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi fastholdt dog, at der var tale om et arrangement, hvor de flere end 200 deltagere frit kunne bevæge sig rundt mellem hinanden. Det var ikke tilladt på dette tidspunkt, og på myndighedernes informationssider var det faktisk ret præcist beskrevet, at et arrangement som biltræffet i Ishøj ville være i strid med reglerne.

Retten i Glostrup bestemte, at biltræffet var i modstrid med de daværende corona-restriktioner, og derfor skal de ti personer nu betale bøden på 2.500 kroner. De modtog dommen, men har 14 dage til at overveje mulighederne for at anke.

Danny Ottevanger, der førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi, er tilfreds med dommen.

- Den viser, hvor vigtigt det er at holde sig orienteret med hensyn til corona-reglerne. I dette tilfælde var det muligt på forhånd at få svar på, at et sådant arrangement ville være en overtrædelse af forsamlingsforbuddet. Opfordringen må være, at man sørger for at være opdateret om reglerne, siger anklageren i sagen.