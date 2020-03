Else Ford og lille Sylvester Kronholm fik gensidigt smilene frem hos hinanden. Foto: Kristina Herlev Wulff

Dejlig billedserie og video: De ældste og de yngste mødes om et smil

- Kan du se babyerne, Else?

Sosu-assistenteleven Rikke Munk Mølholm kigger på det store bord. Her ligger Elisabeth Rylander-Kjær på syv måneder og pludrer. Ved siden af hende ligger Sylvester Kronholm, der er født to uger senere.