Se billedserie De bruger en del af sommerferien på at være i serviceteamet på Team Rynkeby Vestegnen. Fra venstre er det Bjørk Viderø, Martin Jensen og Kathrine Lorentzen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: De vigtige vandbærere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De vigtige vandbærere

Vestegnen - 02. juni 2019 kl. 14:48 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frivillige servicefolk bruger en uges sommerferie på at hjælpe »Rynkerne« fra Brøndby Stadion til Paris. Og lige nu står serviceteamet og mangler en stærk mand, som vil med på turen.

Læs også: Sjove oplevelser i en god sags tjeneste

De knokler for, at der er god forplejning, når rytterne på Team Rynkeby Vestegnen cykler i depot. De kører i forvejen til hotellet ved etapens slutsted og sørger for, at taskerne står parat, når de trætte ryttere dukker op. Og de sørger for en gang massage til de ømme stænger.

Serviceteamet på Team Rynkeby Vestegnen tager sig af al logistikken og det praktiske, så »Rynkerne« - kælenavn for rytterne - kan have fuld fokus på at cykle i den gode sags tjeneste.

- Det er jer, der arbejder. Vi andre cykler jo bare, som en af »Rynkerne« har udtrykt det.

Og det kan der være noget om. De frivillige på serviceholdet er i hvert fald dem, som står først op og går sidst i seng, så alt er klart, når rytterne skal i sadlen.

Som en del af serviceholdet er der også to såkaldte marshalls - motorcyklister, der kører foran rytterne og sørger for sikkerheden og for at guide.

Ikke pasta En af deltagerne på serviceholdet er Martin Jensen, hvis primære opgave er at stå for maden.

- Jeg elsker at lave mad, og jeg elsker at gøre andre glade. Mit udgangspunkt er, at rytterne skal have noget godt at spise - noget mad, som de kan glæde sig til, så de måske har et lidt større mentalt overskud, når det bliver hårdt at trampe i pedalerne, siger Martin Jensen.

Han slår fast, at han i hvert fald ikke gider servere pasta hele tiden. Hvordan menuen helt præcist kommer til at se ud, er ikke fastlagt endeligt.

- Det kommer blandt andet til at afhænge af, hvilke sponsorer vi kan få til at bidrage. Men udgangspunktet er, at maden er hjemmelavet fra bunden, og at retterne smager godt, fortæller Martin.

- Så hvis der sidder nogen derude med tanker om at sponsere noget, så kom frisk, lyder det fra Martin Jensen.

Morgen- og aftensmad bliver indtaget på hotellerne langs ruten. Martin Jensen og de øvrige servicefolk skal sørge for et formiddagsdepot og et frokostdepot, og på de lange etaper er der desuden et eftermiddagsdepot.

Mange praktiske detaljer Det er ikke »kun« maden, som serviceholdet skal holde styr på. Hundredevis af detaljer skal være på plads, så rytterne kan koncentrere sig om at cykle.

- Når godt et halvt hundrede ryttere skal cykle cirka 1200 kilometer, så kræver det, at en hel masse praktiske ting fungerer. Det er alt fra paptallerkener og affaldsposer, til grundig information, siger Kathrine Lorentzen, der er koordinator på serviceholdet.

- Team Rynkeby Vestegnen er et helt nyt hold, og det betyder, at der ikke ligger »overskud« af ting og sager fra tidligere år. Vi skal ud at finde sponsorer på alt, hvad der er brug for, forklarer Kathrine Lorentzen.

Servicefolkene kører af sted i flere biler - også en kølebil - hvor der er plads til mad, bagage og tøj, massør og cykelmekaniker.

Der skal med andre ord slæbes nogle kilo, så lige nu står Team Rynkeby Vestegnen og mangler en stærk mand med stort kørekort, der som frivillig kan tage med på turen til Paris.

En del af fællesskabet Servicefolkene har godt nok ikke brugt timer og dage på at trampe i pedalerne for at gøre formen klar til den lange tur, men de er en del af det fællesskab og sociale sammenhold, som kendetegner Team Rynkeby Vestegnen. Servicefolkene er blandt andet med til teammøder og forskellige arrangementer og træningsture.

- Vi har et fælles mål om, at alle skal komme godt til Paris, og så er der naturligvis det overordnede mål om at indsamle penge til det gode formål, siger Kathrine Lorentzen.

Servicefolkene arbejder frivilligt - netop i den gode sags tjeneste. De river en uges sommerferie ud af kalenderen, betaler selv for ophold og transport ligesom rytterne, og er også aktive for at skaffe sponsorer til holdet. Og der er fortsat brug for opbakning.

- Vi leder stadig efter sponsorer for blandt andet brændstof til servicebilerne, billeje og færgeoverfart, fortæller Kathrine Lorentzen.

Det er netop fællesskabet, der har fået Bjørk Viderø til at melde sig som frivillig på serviceteamet. Hun kommer først og fremmest til at være en del af madholdet.

- Jeg glæder mig meget. Det er første gang jeg er med, og jeg er ganske enkelt imponeret over, hvad der foregår på hele holdet, for at kunne støtte det gode formål. Og så får man også meget tilbage i form af det fællesskab, der er, siger Bjørk Viderø.

Cykler for den gode sag Team Rynkeby handler om at samle penge ind til kritisk syge børn - blandt andet bliver der hvert år doneret millioner af kroner til Børnecancerfonden og Børnelungefonden. Indtægterne går ubeskåret til de syge børn og deres familier - og deltagerne på Team Rynkeby-holdet får, populært sagt, ikke noget foræret.

Rytterne skal selv dække udgifterne til blandt andet racercykel, cykeltøj, hoteller og mad, og hjemtransport fra Paris. Desuden kan der komme ekstra udgifter, fx til yderligere udstyr.

Team Rynkeby Vestegnen starter turen til Paris lørdag den 29. juni fra fanzonen ved Brøndby Stadion.

Team Rynkeby Vestegnen Team Rynkeby Vestegnen består af 52 cykelryttere og 11 servicefolk.

Cykelturen til Paris afvikles fra den 29. juni til den 6. juli 2019.

Det er 18. gang Team Rynkeby kører til Paris i den gode sags tjeneste. Der deltager 19 hold fra Danmark - blandt andet Team Rynkeby Vestegnen - og desuden deltager der hold fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne, Island og Tyskland.

Team Rynkebys primære formål er at indsamle penge til børn med kritisk sygdom. De penge, som Team Rynkeby indsamler, går i Danmark ubeskåret til to organisationer: Børnecancerfonden og Børnelungefonden.

I 2018 gik der 29,4 millioner kroner til Børnecancerfonden og Børnelungefonden i Danmark.

relaterede artikler

»Rynkerne« skal lære at cykle i flok 27. april 2019 kl. 14:59

Brøndby IF bakker op om Team Rynkeby Vestegnen 14. april 2019 kl. 12:08

Børn løb for børn 12. april 2019 kl. 14:58