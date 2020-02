Ehsan (tv.), Benjamin og Mohammad fra Vejlebroskolens 4.A løb med 1. præmien for deres bog ?Den portugisiske orlogsmand?.

De var bedst: Skriver fagbøger i 4. klasse

Forleden stod Kulturium Musikteater i Ishøj på den anden ende, da omkring to hundrede 4. klasseelever invaderede musikteaterets største sal i forbindelse med kåringen af Ishøjs Bedste Fagbog 2020.

Hele salen vibrerede af spænding og begejstrede børn, som næsten ikke kunne vente med at få udløst spændingen om, hvorvidt deres bøger var blandt vinderne af Ishøjs Bedste Fagbog 2020.

Før selve prisuddelingen gik i gang blev eleverne underholdt af et storslået Science show, hvor et par entusiastiske kemikere fra Cirkus Naturligvis underholdt med farverig ild, elefanttandpasta og højlydte eksplosioner. Showet medførte begejstrede hvin og store klapsalver fra det veloplagte publikum.

Ehsan, Benjamin og Mohammad fra Vejlebroskolens 4.A løb med 1. præmien for deres bog "Den portugisiske orlogsmand". Udover den store ære vandt Ehsan, Benjamin og Mohammad en tur i Kulturium Bio for hele klassen. 2. præmien gik til Rana Øzdemir og Andrea Luffe fra 4.A på Ishøj Skole, som havde skrevet bogen "Klimaaktivisten Greta Thunberg", og Rebecca Desezar fra 4.A på Vibeholmskolen vandt 3. præmien for sin bog om Flying superkids.