Jens Buch Stæhr (tv), driftschef i Urbaser og Casper Toftholm, direktør for teknik- og miljøforvaltningen i Brøndby Kommune, underskriver kontrakten, der gør, at Urbaser skal stå for indsamling af affald i kommunen fra 2022.

De skal tage skraldet - med elbiler

- Jeg ser frem til, at vi med Urbaser får en højere kvalitet i affaldsindsamlingen hos borgerne. Valget er faldet på Urbaser efter en udbudsproces, hvor vi har vægtet kvalitet og miljø højt i forhold til prisen. Vi har også lagt vægt på driftssikkerhed og på procedurer for at undgå nedbrud, siger formand for teknik- og miljøudvalget i Brøndby Kommune, Vagn Kjær-Hansen.

- Vi vil være garant for at levere en høj kvalitet og service til gavn for borgerne i kommunen. Vi er samtidig meget glade for, at kommunen har lagt stor vægt på innovation og uddannelse af vores kommende renovationsmedarbejdere. Det er i det hele taget en meget ambitiøs opgave, som skal løses med blandt andet stor vægtning på elbiler, som vi skal i gang med - og den glæder vi os til at løse, siger driftschef i Urbaser, Jens Buch Stæhr.