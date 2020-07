Det nye Skatteankenævn Hovedstaden Syd. Fra venstre mod højre: (stående) Finn Gade Ærø, Eva Nørgaard Wojtala, Jan Geert Jensen, Peter Dencker, Søren Mayntz, Søren Sørensen, Karsten Balk Christoffersen, (siddende) Arno Hurup Christiansen, Lars Berg Andersen, Michella Nissen Lescher.

Send til din ven. X Artiklen: De skal afgøre skatteklager fra borgerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De skal afgøre skatteklager fra borgerne

Vestegnen - 15. juli 2020 kl. 06:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis en borger er uenig i en afgørelse, som kommunens skatteforvaltning har truffet, så kan hun eller han klage til skatteankenævnet.

På Vestegnen er de fleste omfattet af Skatteankenævn Hovedstaden Syd, der skal afgøre skatteklager fra borgere i Hvidovre, Vallensbæk, Brøndby, Rødovre, Glostrup, Tårnby, Dragør og Frederiksberg kommuner.

Selvom de ti nyudnævnte medlemmer af Skatteankenævn Hovedstaden Syd dækker bredt - både geografisk og partipolitisk, så er partipolitik ikke noget der fylder i nævnsarbejdet, fortæller formand Søren Sørensen, som har en fortid i det tidligere ankenævnssystem.

- Vi bruger nok rundt regnet fem minutter på at tale politik, og det er når formanden skal vælges. Derfra er det ikke et relevant emne for os. Det er de menneskelige aspekter, snarere end de politiske, der tager over.

Om opgaven siger han:

- Vi står på et solidt juridisk grundlag, når vi træffer afgørelser. Vores opgave er at vurdere rimeligheden i den afgørelse, som skatteforvaltningen har truffet. I nogle tilfælde skyldes problemet, at borgeren ikke har forstået skattereglerne og derfor har båret sig forkert ad. Her kan rimelighedsbetragtningen komme ind i billedet og måske føre til en anden afgørelse.

Søren Sørensen oplyser, at cirka en ud af tre klagere får helt eller delvist medhold i klagen, når den afgøres i et ankenævn.

Skatteankenævn Hovedstaden Syd

Der er ti kommunalt indstillede medlemmer af Skatteankenævn Hovedstaden Syd:

Peter Dencker indstillet af Hvidovre Kommune, Søren Mayntz indstillet af Vallensbæk Kommune, Arno Hurup Christiansen indstillet af Brøndby Kommune, Finn Gade Ærø indstillet af Rødovre Kommune, Eva Nørgaard Wojtala indstillet af Glostrup Kommune, Karsten Balk Christoffersen indstillet af Tårnby Kommune, Jan Geert Jensen indstillet af Dragør Kommune og Lars Berg Andersen, Søren Sørensen og Michella Nissen Lescher indstillet af Frederiksberg Kommune - og Søren Sørensen er valgt til formand på et møde fornylig.

Direktør for Skatteankestyrelsen Winnie Jensen udtaler:

- Jeg er sikker på, at det nye skatteankenævn her i den sydlige del af hovedstadsområdet kommer til at løfte opgaven på en rigtig fin måde. Jeg ser frem til samarbejdet med nævnet, der jo træffer afgørelse på basis af et afgørelsesudkast fra Skatteankestyrelsen.