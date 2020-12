De knokler for at samle ind til julekurve

Foreningen holder normalt til i et lokale i Ulsøparken 2 i Brøndby Strand, som er stillet til rådighed af boligafdelingen T13. Her plejer de at dele overskudsmad ud en gang om ugen til områdets beboere. Grundet Covid-19 har de dog haft lukket de sidste par måneder. Men det betyder ikke, at de har holdt fri. Foreningens frivillige har knoklet for at samle ind til en håndfuld julekurve som områdets familier kunne søge om. De ønsker nemlig at gøre en god og hyggelig gerning i den mørke tid hvor mange familier er særligt pressede økonomisk på grund af pandemien og måske har mistet deres arbejde.