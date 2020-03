Se billedserie Silke har stået for design af fødeklinikkens stork.

Send til din ven. X Artiklen: "De kalder mig storkemor" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"De kalder mig storkemor"

Vestegnen - 03. marts 2020 kl. 19:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye hjemlige fødeklinik på Hvidovre Hospital er en succes. Nu kan de forældre, som får en baby på fødeklinikken, markere det på klinikkens stork.

Den 1. juli 2019 om aftenen, kom lille Gerda fra Rødovre som den første baby til verdenen på Hvidovre Hospitals nye fødeklinik.

Siden er flere end 400 babyer blevet født på de tre stuer på fødeklinikken.

Og nu kan forældre markere den lille ny på klinikkens helt egen stork. I mange år har forældre på fødegangen kunnet sætte et mærke på Livets Træ for de nyfødte, og på fødeklinikken gik forældre og jordemødre og savnede noget tilsvarende. Det er Silke, som er jordemoder på Hvidovre Hospital, der har udviklet storken.

- Opgaven lød på, at jeg skulle skabe noget, der var nemt tilgængeligt, farverigt, enkelt, og som passer ind i omgivelserne. Jeg startede med forskellige skitser, og vi fandt ret hurtigt ud af, at det er oplagt med en stork, der kommer med børnene, for det er et billede, alle kender, siger Silke.

Hun er kendt i afdelingen for sine kreative evner, og derfor var hun det helt oplagte valg som designer. Hun går nu - selvfølgelig - under kælenavnet "Storkemor" i afdelingen.

På storkens 12 balloner, en for hver måned i året, kan man sætte en rund filtdut i farven blå, grøn, beige, lilla eller lyserød - alt efter hvilken farve, man synes, passer bedst på ens barn.

- Det er ikke fordi, jeg er meget politisk omkring, at man selv skal kunne vælge sit køn, men jeg synes, det er en fin tanke, at man godt kan vælge, at ens lille nye pige er blå, eller at den nyfødte dreng er lyserød, siger Silke.

Efterspurgt af de fødende Fødeklinikken blev åbnet den 1. juli 2019, og den har været en succes.

- Der er vanvittigt gode erfaringer med klinikken - både vores jordemødre og de fødende er meget glade, fortæller vicechefjordemoder Louise Munk.



Den hyggelige fødeklinik på Hvidovre Hospital har fået sin egen stork.



Hvidovre Hospital har landets største fødeafdeling med cirka 7.000 fødsler om året, og fødeafdelingen dækker en stor del af Vestegnen.

Der manglede dog faciliteter, hvor kvinder kunne føde i mere hyggelige og hjemlige omgivelser, og derfor er der nu indrettet tre fødestuer, som er præget af hjemlig atmosfære. I tilknytning til de tre fødestuer er der indrettet hvilerum, hvor baby og forældre kan slappe af, inden de tager hjem igen efter fødslen.

Disse fødestuer er et tilbud om rolige og hjemlige rammer til kvinder med en normal graviditet, og hvor man forventer en ukompliceret fødsel.

Sikkerheden er i orden Indretning, møblement og farvevalg er gjort så hjemligt som muligt. Der er blafrende LED-stearinlys på reolerne, dæmpede lyskæder, og hele den ene væg udgøres af et stort naturmaleri, så man knapt lægger mærke til en række nødvendige tekniske installationer i væggen. På den 31 kvadratmeter store fødestue er der også et stort badekar, som kan bruges enten til smertelindring, eller ved selve fødslen. Fødestuerne - der har fået navnene Storken, Vuggen og Spiren - er også udstyret med hæve/sænke fødesenge i XL-størrelse, med plads til både den fødende kvinde og hendes partner.

Der er også et te-køkken, hvor der er mulighed for, at forældrene i løbet af fødselsforløbet selv kan lave en kop kaffe eller te, eller varme lidt mad. Det er i øvrigt en detalje, som patient- og pårørende-panelet på Hvidovre Hospital har fået igennem.

Selv om fødestuerne ligger langt fra den kliniske stemning, der er på en traditionel fødestue, så er sikkerheden lige så høj som på de øvrige fødestuer. Lige ved siden af fødestuerne er der udstyr, som hurtigt kan rulles ind, hvis det bliver nødvendigt. Og de hjemlige fødestuer ligger i umiddelbar tilknytning til resten af fødeafdelingen, så skulle der være behov for det, så kan man hurtigt trække på specialisterne i afdelingen.

De to første fødestuer åbnede 1. juli, men der har været helt eller delvist lukket på grund af byggeri og færdigindretning, indtil 9.december, hvor der blev åbnet helt for alle tre stuer. I denne periode har der været 407 fødsler.

Man regner med, at fødeklinikken vil få op mod 1500 fødsler om året. Med de tre hjemlige fødestuer, vil fødeafdelingen på Hvidovre Hospital i alt have 13 fødestuer.