De går til drama: Børn og unge vokser

Vestegnen - 15. november 2020 kl. 18:25 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Hver uge mødes piger og drenge fra Vestegnen på Hvidovre Dramaskole, hvor den står på professionel undervisning i skuespil, masser af sjov - og personlig udvikling.

- Prøv lige at finde et sted på scenen, hvor I kan mærke, at I bliver set, lyder opfordringen fra Christina Bech til de otte piger og en enkelt dreng, der er i gang med øvelser i teatersalen på Teater Vestvolden.

Christina Bech er underviser på Hvidovre Dramaskole og selv en erfaren skuespiller.

Sammen med børnene er hun i gang med at udvikle en række scener til en kommende visning. De unge skuespillere har selv været med til at bestemme, at temaer som mobning, magiske væsner, halloween og en skov skal indgå.

Nu bliver børnene delt i to grupper - nørdegruppen og drillegruppen. Grupperne mødes på gangen foran klasselokalet, hvor der er halloween-fest. Nørdegruppen hygger sig og danser - indtil drillegruppen sniger sig ind på dem og pludselig råber "Bøh!" Nørdegruppen bliver forskrækket og falder ned på gulvet. Der opstår naturligt nok diskussion mellem de to grupper, inden de går hver til sit.

I sig selv et enkeltstående drama. Og alligevel ikke. For hvad nu, hvis en fra drillegruppen faktisk hellere vil være i nørdegruppen? Hvad nu, hvis der opstår venskab - eller måske ligefrem forelskelse - mellem nogle på tværs af de to grupper? Hvordan kan det udtrykkes og formidles til publikum, i sprog, kropssprog og mimik?

Det er nogle af de elementer, som bliver øvet - og som deltagerne kan tænke over til næste gang de er sammen. Artiklen fortsætter under billedet

Sætter idéer i banken Scenerne bliver formet og udviklet af Christina Bech sammen med de unge skuespillere. Børnene er fyldt med idéer, og hun får hele tiden sat idéer i banken, som hun udtrykker det.

- Det kan ikke hjælpe, at der på forhånd ligger et færdigt manuskript - det bliver for kedeligt. Der er naturligvis en ramme for hele forestillingen, men jeg deler den op i små scener, som børnene i høj grad selv er med til at forme og derfor har ejerskab til, fortæller Christina Bech.

Hun har tre hold på Hvidovre Dramaskole med tilsammen knapt 40 børn og unge i alderen fra 9-16 år.

Hvidovre Dramaskole er et tilbud til børn og unge i et samarbejde mellem Teater Vestvolden og Hvidovre Kommune. Omkring 70 procent af deltagerne kommer fra Hvidovre, resten er fra de omkringliggende kommuner på Vestegnen, fx Rødovre og Brøndby.

Hvidovre Dramaskole skaber rum for udvikling af scenekunst-talenter, men der er i øvrigt plads til alle, uanset deltagerne tidligere har prøvet kræfter med teater eller drama før.

Giver selvtillid Hvidovre Dramaskole er nemlig en fritidsinteresse, der også kan give et personligt skub.

Det kan 12-årige Signe bekræfte. Hun har været med i tre-fire sæsoner.

- Jeg havde lidt svært ved at sige noget henne i skolen, var meget tilbageholdende, og så foreslog min mor, at jeg skulle starte på dramaskolen. Nu snakker jeg rigtig meget, siger Signe med et stort smil.

- Jeg har fået meget mere selvtillid af at gå på dramaskolen, tilføjer hun.

Hun synes det er fedt, at man på dramaskolen kan være en lidt anden person, end til daglig. Og at der hele tiden er udvikling.

- Man får mere og mere erfaring, og lærer mere og mere. Jeg vil i hvert fald gerne fortsætte, lyder det fra Signe.

Det samme vil 10-årige Rasmus, der er på sin anden sæson på Hvidovre Dramaskole.

- Det har været rigtig sjovt at være med, og jeg er bare blevet bedre og bedre til drama, siger Rasmus, som altid har kunne lide skuespil. Det var hans forældre, som derfor foreslog ham at begynde på dramaskolen, hvor han hurtigt har fået nye venner.

Der er klart en overvægt af piger på holdene, men det er ikke noget, der generer Rasmus.

- Nej, jeg bliver aldrig drillet. Artiklen fortsætter under billedet

Kan udfolde sig Det er i øvrigt tydeligt, at de unge skuespillere er trygge i hinandens selskab. Det er sin sag at stille sig alene ud på gulvet, men der er ikke forbehold at spore. De unge skuespillere er gode til at give hinanden plads, og til at rumme de forskelligheder, der nu engang er, så alle kan udfolde sig - og dermed udvikle sig både i drama-færdigheder og personligt.

Det træder også igennem, når deltagerne skal igennem en omgang snapshots. Christina Bech vælger et tema, og så skal én af de unge skuespillere starte - og de andre støder derefter til. De må dog ikke snakke sammen om act'en.

Temaerne er fx juleaften, på plejehjemmet eller nytårsaften.

Christina Bech spørger ind og giver forslag til forbedringer. Eller roser - fx når de unge skuespillere bruger hele rummet rigtig godt, og at de i deres kropssprog har en klar retning, når de skal formidle til publikum. Det kan fx ikke hjælpe at kigge ned i gulvet, hvis man skal vise publikum, at man er i gang med at se på nytårsfyrværkeri på himlen.

Visning på nettet Når sæsonen slutter den 30. november, så var det meningen, at holdene skulle lave en visning for familie og venner. Det bliver der ikke noget af i denne omgang på grund af situationen omkring Covid-19.

Noget, som både Rasmus, Signe og de øvrige på dramaskolen er rimelig ærgerlige over.

I stedet bliver visningen streamet, så alle får mulighed for at tjekke ud, hvor dygtige de unge skuespillere er blevet.

Det er Emma, som er Christina Bechs assistent, der kommer til at stå for streamingen. Emma har selv gået på Hvidovre Dramaskole i en årrække, men nu er hun fyldt 17 år, og kan ikke gå der længere. Til gengæld hjælper hun til som assistent på holdene.

Hun giver dermed lidt tilbage på alt det positive, hun har fået ud af at gå på Hvidovre Dramaskole. Artiklen fortsætter under billedet

- Jeg startede, da jeg var ni-ti år gammel. Dengang var jeg meget stille og genert, men det har dramaskolen lavet om på. Jeg har fået boostet min selvtillid, og har fået nogle vildt fede venskaber, fortæller Emma, som går i 2.g.

Om hun efter gymnasiet vil prøve kræfter med skuespiller-uddannelsen, ved hun ikke endnu.

- Jeg har da tænkt over det, og har også snakket med Christina om det. Men der er jo også meget andet end lige skuespiller, så jeg er ikke afklaret. Det eneste jeg er sikker på, er at jeg gerne vil have et job, hvor jeg kommer ud, og hvor jeg møder mennesker. Jeg kan ikke forestille mig at sidde bag en skærm hele tiden.

Ny sæson i 2021 Når forårssæsonen går i gang i 2021, bliver holdene blandet.

Det er meningen, at en række af deltagerne på Hvidovre Dramaskole skal øve og medvirke i en stor egnsteater-opsætning, hvor der fortælles Hvidovre- og Vestegnshistorier.

Der er mere information om Hvidovre Dramaskole på www.teatervestvolden.dk/dramaskole