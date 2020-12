Beboere her på Kærbo i Ishøj bliver blandt de første i landet, der vaccineres.

De første stik på søndag

Det har sundhedsminister Magnus Heunicke netop oplyst på et pressemøde.

De første knapt 10.000 doser med vaccine ankommer til Statens Serum Institut i løbet af lørdag den 26. december. Derefter skal der ske en kontrol, inden den køres ud til sygehusapotekerne.

De første doser med vaccine er prioriteret til de mest sårbare borgere i de kommuner, hvor smittetrykket er højt - og det er tilfældet i Ishøj.

Onsdagens tal fra Statens Serum Institut viser, at Ishøj er den kommune i landet, som set over de seneste syv dage, har det højeste antal smittede per borger.

Vaccinationen mod Covid-19 er gratis og frivillig.