Se billedserie Der er stor tilfredshed med den kommunale service i Rødovre.

Send til din ven. X Artiklen: De er i top: Ros til den kommunale service Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De er i top: Ros til den kommunale service

Vestegnen - 23. februar 2020 kl. 11:13 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er solid tilfredshed med kommunens service i Rødovre og Hvidovre. Og rigtig mange af borgerne i de to kommuner vil anbefale andre at flytte til.

Rødovre er næstbedst på landsplan, når det handler om borgernes tilfredshed med den kommunale service. På samme liste er Hvidovre på en 8.plads.

Rødovre og Hvidovre er de eneste kommuner på Vestegnen, der er inde i top-ti på listen. Hvordan de øvrige kommuner ligger, vides ikke. Virksomheden bag undersøgelsen - Epsi Rating - offentliggør nemlig kun de ti bedste kommuner. Det sker for at sætte fokus på de kommuner, der gør det godt, fremfor at hænge nogen ud.

I undersøgelsen har Rødovre fået en score på 74,1 i tilfredshed med kommunal service, og det betegnes som et flot niveau. På landsplan er den gennemsnitlige score på 63,5.

Vil gerne anbefale Undersøgelsen tjekker også, hvor mange borgere, der vil anbefale andre at flytte til deres kommune.

Her slår Hvidovre naboerne i Rødovre. I Hvidovre siger 96 procent, at de vil anbefale andre at flytte til Hvidovre - i Rødovre er det tilsvarende tal på 95 procent. Begge Vestegns-kommuner kommer også på denne landsdækkende liste i top-ti som henholdsvis nummer 4 og nummer 6. I landsgennemsnit vil ni ud af ti anbefale andre at flytte til deres kommune.

Glade borgmestre Rødovres borgmester Erik Nielsen (S) er glad over resultatet:

- Det gør mig rigtigt glad, at borgertilfredsheden er så stor i vores kommune, og at så mange gerne vil anbefale kommunen til andre. Medarbejderne fortjener stor ros for den flotte indsats, som de dagligt yder for Rødovres borgere. I Rødovre Kommune bliver velfærden prioriteret højt, og vi har fokus på, at der er personale nok til både børn og ældre. Vi har de seneste år investeret massivt i skoler og daginstitutioner, så rammerne er i top. Vores ældre får en tryg og værdig behandling, blandt andet med et dagligt bad på hverdage til dem, der modtager pleje, siger borgmester Erik Nielsen.

Borgmesterkollegaen Helle Adelborg (S) i Hvidovre er også tilfreds:

- Jeg er rigtig glad for og stolt over, at Hvidovre ligger i top ti i forhold til tilfredshed med den kommunale service. Som kommune er vi jo til for borgerne, og vores vigtigste opgave er at sikre en kernevelfærd og service, der matcher de behov, der er - både i børnefamilien, hos de unge, de ældre og dem, der har særlig brug for støtte. Det varmer også mit hjerte, at mange Hvidovre-borgere er så glade for at bo her, at de vil anbefale andre at flytte hertil. Det er et godt udgangspunkt for den dialog og byudvikling, vi er i gang med. For Hvidovre skal blive ved med at være en attraktiv by at bo i - og gerne endnu bedre i fremtiden, siger borgmester Helle Adelborg.

Dette vægter højt Det er virksomheden Epsi Rating, der er specialister i at måle kundetilfredshed, som har gennemført undersøgelsen. Det er sjette år i træk undersøgelsen er gennemført, og den omfatter 62 ud af landets 98 kommuner. Resultaterne bygger på mere end 3.500 telefoninterviews, udført i perioden fra august til oktober 2019. Efterfølgende er besvarelserne blevet kvalificeret via dybdegående telefoninterviews i december 2019 og januar 2020.

Helene Söderberg, der er direktør i Epsi Rating, giver nogle bud på, hvorfor borgerne i Rødovre og Hvidovre er så tilfredse med den kommunale service.

- Tilfredsheden skabes via tiltag, aktiviteter og satsninger, der ligger tæt op ad den enkelte borgers dagligdag. Således kan vi se, at borgerne i alderen 30-44 år fokuserer meget på daginstitutioner, skoler mv., mens aldersgruppen 45-59 fokuserer på kulturtilbud, og aldersgruppen 60-79 nævner som den eneste aldersgruppe, hjemmepleje og tilbud til ældre, som de vigtigste drivers for borgertilfredsheden, fortæller Helene Söderberg.

- Det er interessant, at vi kan se en stor forskel på temaer, alt efter aldersgruppe. Det er naturligvis forskelligt fra kommune til kommune, om temaerne vurderes positivt eller negativt, men overskrifterne er i høj grad de samme, tilføjer Helene Söderberg.

Når borgere anbefaler deres egen kommune, spiller bæredygtighed en stor rolle.

- Kommunerne med den højeste anbefalingsvillighed, følger den bæredygtige trend. Det ses ved at deres borgerne nævner affaldssortering og fokus på naturen som nogle af de primære årsager til, at de som borgere vil anbefale andre at flytte til kommunen. Det er en trend vi ser på tværs af brancher. Bæredygtighedsagendaen er over os, og det er interessant, at den påvirker borgernes anbefalingsvillighed i så høj en grad, siger Helene Söderberg.