Layla Belga (tv.) og Grete Folman byder nye beboere velkomne til Brøndby Strand. Foto: Jeppe Hee Rømer

Send til din ven. X Artiklen: De banker på og byder dig velkommen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De banker på og byder dig velkommen

Vestegnen - 13. december 2020 kl. 06:54 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Beboere byder i rollen som naboambassadører nye beboere i Brøndby Strand velkommen. Målet er en god start og større sammenhængskraft i området.

Flytter du til Brøndby Strand, vil der blive ringet på din dørklokke. Uden for døren vil Layla Belga, Grete Folman eller en tredje naboambassadør stå parat med en velkomstpose og en introduktion til nabolaget.

Frivillige naboambassadører går fra dør til dør og byder nye beboere velkomne til Brøndby Strand, så de får den bedst mulige start på tilværelsen.

God start

For Layla Belga og Grete Folman har det været muligheden for at give nye beboere en god start på tilværelsen i deres nye hjem.

- Det handler for mig om at byde mennesker velkomne og se deres glæde, siger 47-årige Layla Belga.

- Som ny beboer i området er det rart, at der kommer nogen og hjælper dig. Det er vigtigt, at folk kender til og bruger nærmiljøet.

Layla Belga har boet i Brøndby Strand i 15 år. Hun ved altså, hvad der rører sig, og den viden vil hun gerne give videre til nye beboere i området. 72-årige Grete Folman har boet i Brøndby Strand i 47 år. Hun elsker den diversitet, hun møder hos områdets beboere.

- Møderne med beboerne er meget forskellige. Nogle inviterer indenfor, andre gør ikke. Det er sjovt at møde så mange forskellige mennesker, fortæller Grete Folman om livet som naboambassadør.

Naboambassadørerne arbejder frivilligt, og derfor kan de også selv planlægge deres arbejdstid. Det gælder både, hvornår de stemmer dørklokker, og for Layla Belga gælder det, at hun koncentrerer sig om de beboere, hun deler gård med. Hun foretrækker, at hun har mulighed for at møde dem igen efter velkomsten og dermed få et tættere forhold til dem.

Mangler frivillige

Projektet startede i 2017, og der er i dag 11 frivillige naboambassadører, men Stine Lund Hansen, der er aktivitetsmedarbejder fra Brøndby Strand Projektet, fortæller, at der gerne må komme endnu flere.

Ud over at stemme dørklokker arrangerer naboambassadørerne også forskellige arrangementer for de forskellige afdelinger i Brøndby Strand.