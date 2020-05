De ældste elever tilbage på skolerne

- Det er glædeligt, at vi nu kan byde vores store elever tilbage til skolen. Det har været vigtigt for os, at det sker på en sundhedsfagligt forsvarlig og tryg måde. Derfor lægger vi vægt på, at de møder nogle af deres faste lærere og i det omfang, det er muligt, skal retur til den skole, de kender, forklarer Arno Hurup Christiansen, formand for børneudvalget i Brøndby Kommune.

- De store elevers skoledag vil variere fra klasse til klasse. Nogle vil skulle i skole et par timer dagligt, andre vil opleve, at de skal i skole et par hele dage. Det er resultatet af, at skoleledelsen og lærerne på vores fire skoler har skullet få et meget stort puslespil til at gå op. Der er blandt andet et afstandskrav at tage hensyn til, og der skal rengøres imellem, at de mindste elever i nogle tilfælde bruger de lokaler, de store elever overtager senere på dagen. Men det er ens for alle, at skoledagen slutter senest kl. 16 for vores største elever, lyder det fra Arno Hurup Christiansen.