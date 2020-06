Daus, nej tak!

Det er slang for snus og andet tyggetobak, som er blevet voldsomt populært blandt unge. De røgfri produkter er populære blandt andet, fordi de kan tages steder, hvor der ikke må ryges. Men det er ikke ufarligt at "snuse". Tyggetobak og især snus indeholder store mængder nikotin, som skaber afhængighed, og brug af røgfri tobak som fx snus, tyggetobak og tobakspastiller øger risikoen for kræft i bugspytkirtlen, spiserøret og mundhulen.

Skovbo Efterskole, som er en musikefterskole, var interesseret i at indgå et samarbejde om at producere en sang.

- Det er dejligt, at de unge mennesker fra Skovbo Efterskole tager ansvar for at udbrede et budskab om, at snus er noget, man skal holde sig fra, og vi håber, at sangen kan få unge til at tænke sig om en ekstra gang og sige nej, når de bliver tilbudt snus eller andre tobaksprodukter, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.