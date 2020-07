Danske Spil får ny administrerende direktør

- Jeg er glad for på vegne af en samlet bestyrelse at kunne byde Nikolas Lyhne-Knudsen velkommen i Danske Spil som ny CEO. Danske Spil er en moderne og digital virksomhed, der har formået at balancere den svære opgave at sikre det økonomiske fundament under Danmarks foreningsliv og bidrage til et balanceret og ansvarligt spillemarked i Danmark, siger bestyrelsesformanden og fortsætter:

- Jeg er utrolig stolt over at blive en del af en historisk virksomhed, der i mere end 70 år har været til glæde og gavn for hele Danmark. Sammen med resten af holdet i Danske Spil ser jeg frem til fortsat at sikre det økonomiske fundament under de foreninger og mere end 1.300 initiativer inden for blandt andet kulturliv, sport, sundhed og beskyttelse af miljø og klima, der hvert år gennem udlodningsmidlerne får gavn af over 1 milliarder kroner fra Danske Spils lotterier.