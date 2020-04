Hvidovre Kommune har købt en ejendom på Hvidovregade, så der bliver bedre plads til aktiviteter for byens ældre.

Send til din ven. X Artiklen: Danseskole bliver til ældrecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danseskole bliver til ældrecenter

Vestegnen - 18. april 2020 kl. 06:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En æra er ved at slutte og en ny skal til at begynde i den gamle landsbygade Hvidovregade. Her har Mette Hamm, som er indehaver af danseskolen Studio Jazz og Motion i Hvidovregade 51 besluttet at sælge ejendommen til Hvidovre Kommune. Efter at have været danseskole i mere end 70 år, skal bygningen for fremtiden bruges til aktiviteter for kommunens ældre borgere.

Sammen med aktivitetscentret på Hvidovregade 49 lige ved siden af, vil den tidligere danseskole komme til at udgøre et ældre-kulturcenter, hvor der er plads til masser af forskellige aktiviteter og til, at byens ældre borgere kan mødes, siger borgmester Helle Adelborg.

- Vi oplever i disse år, at flere og flere pensionister i Hvidovre kommer i aktivitetscentret og har lyst til at være en del af fællesskabet dér, og derfor bliver det godt med mere plads.

Mette Hamm, der er tredje generation i familien, som har drevet danseskolen på Hvidovregade 51, er glad og stolt over, at huset nu forbliver tilgængeligt for Hvidovres borgere:

- Salen bliver bevaret, og jeg ved med sikkerhed, at mange fremover vil sidde derinde og mindes timer med både mine bedsteforældre, min mor og med mig, siger hun og forklarer, at baggrunden for salget af danseskolen er, at hun over en længere periode haft lyst til at få arbejdsliv og privatliv skilt ad.

- Med den store opbakning jeg får af Hvidovres borgere, har jeg brug for mere plads, og jeg er glad for, at Hvidovre Kommune nu overtager huset.

Mette Hamm fortæller, at der er ved at blive lagt sidste hånd på nye lokaler til danseskolen:

- Jeg glæder mig til at kunne indvie alle i det, og min mor Anne-Grete Hamm og jeg ser frem til at slå et smut forbi Hvidovregade 51, når det på ny slår dørene op.

Hvidovre Kommune overtager ejendommen den 1. august 2020. Herefter skal bygningen sættes i stand og ombygges, så tilgængeligheden for ældre og handicappede bliver bedre.